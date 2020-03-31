В МАГАТЭ сообщили о непрерывном мониторинге ядерной сделки в Иране в период пандемии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает в полной мере проводить инспекции на ядерных объектах в Иране в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль в ответ на вопрос, как ведется мониторинг ядерной сделки в условиях распространения нового коронавируса в Иране, передает Day.Az.

По его словам, МАГАТЭ непрерывно следит за развитием ситуации вокруг вспышки коронавируса. В частности, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отмечал, что инспекции этой международной организации по обеспечению защиты ядерного материала по всему миру не прекратятся ни на минуту. "Несмотря на то, что из-за вспышки [коронавируса] возникают изменения для поездок и другие логистические препятствия, МАГАТЭ предпринимает необходимые шаги для преодоления таких проблем. Оно продолжает работу по гарантиям в Иране и других странах, обеспечивая эффективное выполнение мандата, а также принимает необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, чья работа имеет важное значение для международного мира и безопасности, и чиновников на местах, с которыми они взаимодействуют", - отметил Даль.

Кроме того, инспекторы МАГАТЭ беспрепятственно работают с использованием сложных технических инструментов. "В это чрезвычайное время они продолжают профессионально и самоотверженно выполнять свою важную работу. В случае с Ираном агентство продолжает поддерживать круглосуточное присутствие инспекторов в поле", - подчеркнул представитель МАГАТЭ.

В Иране общее число заразившихся коронавирусом составляет 44 606 человек, количество летальных исходов достигло 2 898, выздоровели 14 656 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

9 марта гендиректор МАГАТЭ докладывал Совету управляющих, что инспекторы агентства не зафиксировали каких-либо изменений в выполнении Ираном его обязательств в рамках ядерной сделки после объявления Тегерана о пятом шаге отклонения от реализации этого соглашения. Гросси также призывал Тегеран предоставить доступ к объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала, к которым инспекторов МАГАТЭ не допустили.