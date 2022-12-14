В Британии признали инфляцию «врагом номер один»

Инфляция и рост цен влияют на жизнь британского общества, признал глава Минфина Великобритании Джереми Хант. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я знаю, что многим сейчас тяжело, но жизненно важно, чтобы мы приняли жесткие решения, необходимые для борьбы с инфляцией - врагом номер один, который делает всех беднее. Если мы сделаем неправильный выбор сейчас, высокие цены сохранятся и продлят боль для миллионов жителей", - сказал он.

Глава ведомства также заявил, что осведомлен о трудностях семей и бизнеса в стране на фоне экономической ситуации.