Гренландию замело снегом

Обстановка в первый день президентства Дональда Трампа в столице Гренландии городе Нуук.

Как видно из кадров, Гренландию замело снегом.

Население крупнейшего города Гренландии чуть меньше 20 тысяч человек.

Day.Az представляет эти кадры: