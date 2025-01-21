https://news.day.az/world/1724331.html

Гренландию замело снегом - ВИДЕО

Обстановка в первый день президентства Дональда Трампа в столице Гренландии городе Нуук. Как видно из кадров, Гренландию замело снегом. Население крупнейшего города Гренландии чуть меньше 20 тысяч человек. Day.Az представляет эти кадры: