https://news.day.az/azerinews/1840665.html "Brent" bahalaşdı "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 1,6% artaraq 1 barelə görə 94,59 ABŞ dolları təşkil edib.
"Brent" bahalaşdı
"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin dəyəri 1,6% artaraq 1 barelə görə 94,59 ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin iyul ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,79% artaraq 91,64 ABŞ dollarına bərabər olub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре