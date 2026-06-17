Böyrəklərə faydalı olsa da, hər kəs üçün uyğun deyil - Zveroboy çayı
Zveroboy (sarıçiçək) çayı fitoterapiyada geniş istifadə olunur. O, yüngül stress, əsəb gərginliyi, həzm pozğunluqları və bəzi iltihabi hallarda faydalı hesab edilir. Həmçinin sidikqovucu təsir göstərərək ödemlərin azalmasına və böyrəklərin fəaliyyətinin dəstəklənməsinə kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu bitki antioksidant, antibakterial, antiviral və iltihabəleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.
Tərkibində flavonoidlər, fenol turşuları, efir yağları, pektinlər, A, C və B qrupu vitaminləri var. Zveroboy çayı yaraların sağalmasını sürətləndirə, həzm sisteminin işini yaxşılaşdıra və ümumi psixoloji vəziyyətə müsbət təsir göstərə bilər.
18 yaşdan kiçik şəxslərə, hamilə və süd verən qadınlara, həmçinin bu bitkiyə qarşı həssaslığı olan insanlara zveroboy tövsiyə edilmir. Müntəzəm istifadə zamanı günəş şüalarına həssaslığı artırdığı üçün uzun müddət günəş altında qalmaqdan çəkinmək lazımdır. Bəzi insanlarda mədə-bağırsaq narahatlığı, başgicəllənmə, yuxululuq, ağız quruluğu və dəri reaksiyaları kimi yan təsirlər yarana bilər.
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