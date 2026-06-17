https://news.day.az/azerinews/1841931.html Fərhad Mehdiyevin qəzada həlak olan 17 yaşlı qızının FOTOSU Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış vəkil, beynəlxalq hüquq üzrə professor Fərhad Mehdiyev ağır itki ilə üzləşib. Day.Az xəbər verir ki, hüquqşunasın qızı Zəhra dünən baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində həyatını itirib. Məlumata görə, F.Mehdiyevin qızının idarə etdiyi motosiklet "Mersedes" markalı avtomobillə toqquşub.
Fərhad Mehdiyevin qəzada həlak olan 17 yaşlı qızının FOTOSU
Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış vəkil, beynəlxalq hüquq üzrə professor Fərhad Mehdiyev ağır itki ilə üzləşib.
Day.Az xəbər verir ki, hüquqşunasın qızı Zəhra dünən baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində həyatını itirib.
Məlumata görə, F.Mehdiyevin qızının idarə etdiyi motosiklet "Mersedes" markalı avtomobillə toqquşub.
Qeyd edək ki, hadisə Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib.
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