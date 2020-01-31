Kapital Bank для обеспечения комфорта своих клиентов представил очередное новшество. Обязательное страхование недвижимости от компании PASHA Sigorta отныне можно осуществлять в Kapital Bank. Клиенты теперь могут обращаться в филиалы банка, расположенные в столице нашей страны, чтобы застраховать свое имущество от несчастных случаев и других стихийных бедствий.

Обязательное страхование недвижимого имущества применяется с целью возмещения ущерба, причиненного повреждением, уничтожением или утратой имущества в любой форме в результате наводнений, пожаров, потопов, оползней, ударов молнией, землетрясений и прочих катастроф. Сумма страхования по обязательному страхованию жилых домов и квартир сроком до 1 года составляет 25 000 AZN (полностью покрывается ущерб до 25 000 AZN с вычетом франшизы). Страховой взнос для жилой недвижимости находящейся на территории города Баку - 50 AZN. Для получения подробной информации о продукте: www.kapitalbank.az/emlaksigorta.

Следует отметить, что взнос по обязательному страхованию недвижимого имущества можно также оплатить в рассрочку на 2 или 3 месяца с помощью такситной карты BirKart. Владельцы карт BirKart Cashback и BirKart Miles, в свою очередь, совершая одноразовые платежи, смогут соответственно получить кэшбек 4% обратно на свою карту и заработать дополнительные мили, которые можно обменять на любой авиабилет.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.