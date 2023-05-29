Смартфон OnePlus взорвался в кармане своего владельца

Всего несколько дней назад мы писали о том, что у одного из пользователей сам загорелся OnePlus 8 Pro. Теперь подобный случай произошел еще с одним смартфоном OnePlus - OnePlus Nord 2T.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. Парень по имени Випул (Vipul) купил телефон 4 мая, а всего через 6 дней он у него взорвался. Это произошло во время поездки на велосипеде: гаджет лежал в кармане и в результате загорания обжег кожу. Владельца телефона пришлось госпитализировать в больницу, но сейчас с ним уже все хорошо.

По словам источника, в службе поддержки OnePlus заявили, что пользователь сам несет ответственность за этот взрыв.

После публикации новости в соцсетях служба поддержки компании отреагировала и попросила уточнить некоторые детали случившегося. "Мы глубоко обеспокоены известием об этом инциденте и приносим извинения за доставленные неудобства. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов", - говорится в комментарии OnePlus.