Одно из ключевых направлений масштабных реформ, инициированных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в системе государственного управления, затрагивает судебно-правовую сферу и находит широкую поддержку на общественном уровне.

Об этом заявил Trend председатель комитета по правовым вопросам и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, передает Day.Az.

По его словам, очередной этап судебно-правовой реформы, проводимой в Азербайджане в соответствии с указом Президента страны Ильхама Алиева от третьего апреля 2019 года "Об углублении реформ в судебно-правовой сфере", связан непосредственно с совершенствованием правоприменительной практики и обновлением механизма судебных экспертиз.

"Текущий этап реформ отличает его от первого этапа, который носил в основном институциональный характер. Законопроекты, которые составили основу представленного в Милли Меджлис законодательного пакета, предусматривают внесение изменений в целый ряд правовых актов, в том числе в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, законы "О судах и судьях", "О Судебно-правовом совете", "О государственной судебной экспертизе" и т.д.

Важнейшее значение для проводимых на данном этапе реформ имеет проблема единства и единообразия судебной практики, обеспечение которой предусмотрено согласно представленным для обсуждения проектам, а также совершенствование механизма судебно-экспертной деятельности", - заявил депутат.

Он отметил, что единообразное, то есть стабильное и предсказуемое применение норм материального и процессуального законодательства, является одним из важных показателей верховенства права, оказывающих существенное влияние на правоприменительную практику.

"Правоприменительная практика не должна допускать "разнобой" в процессе рассмотрения и вынесения решений по одной и той же категории уголовных, гражданских и административных дел. Различные судебные решения, которые даже в одной и той же судебной инстанции выносятся по схожей категории рассматриваемых дел, не укрепляют авторитет судебной власти, приводят к противоречивому пониманию и применению правовых норм. Конечно же, говоря о единообразии судебной практики, никто не имеет в виду, что все дела должны рассматриваться одинаково, по определенному "трафарету", без тщательного исследования всех фактических обстоятельств и юридических особенностей. Суть вопроса принципиально другая, и заключается она в формировании четкости и определенности самого процесса осуществления правосудия по различным категориям дел. Именно подобная цель определена в проекте представленного закона. При этом, в формировании единообразной судебной практики по применению правовых норм, согласно проекту закона, решающая роль отводится решениям коллегий Верховного суда и его Пленума, а также разъяснениям Пленума по вопросам судебной практики", - заявил парламентарий.

Гусейнли отметил, что осуществляется мониторинг в сфере судопроизводства, а также предусматривается осуществление мониторинга сроком не менее одного года в тех сферах, где были выявлены недостатки, и результаты подобного мониторинга принимаются во внимание со стороны Судебно-правового Совета во время оценки деятельности судей.

При этом, как заявил депутат, порядок проведения подобного мониторинга определяется Судебно-правовым Советом по предложению Верховного суда.

Далее депутат прокомментировал принципиальные изменения, затрагивающие механизм судебных экспертиз.

"Второй блок изменений охватывает механизм судебных экспертиз, и их можно разделить на два направления. Во-первых, расширяется круг субъектов и участников экспертизы. Принципиальное изменение заключается в устранении правила, согласно которому экспертиза была прерогативой государственных органов. В этой связи, впервые в нашем законодательстве вводится институт частных судебных экспертиз. Проект закона предусматривает, что в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством, физические и юридические лица, их адвокаты и законные представители, для проведения экспертиз могут обращаться в государственные экспертные учреждения, либо к частным судебным экспертам. Во-вторых, по гражданским делам, по делам, связанным с административными правонарушениями, а также по административным и экономическим спорам уточняются вопросы проведения экспертиз, что нашло отражение как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в процессуальных кодексах", - резюмировал азербайджанский парламентарий.