Пашинян и Шольц обсудили Южный Кавказ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщает Day.Az, стороны обсудили вопросы по армяно-германскому сотрудничеству, дальнейшему развитию отношений Армении и ЕС.

В ходе телефонной беседы был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс.

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