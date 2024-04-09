https://news.day.az/politics/1650966.html Пашинян и Шольц обсудили Южный Кавказ
Пашинян и Шольц обсудили Южный Кавказ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как сообщает Day.Az, стороны обсудили вопросы по армяно-германскому сотрудничеству, дальнейшему развитию отношений Армении и ЕС.
В ходе телефонной беседы был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс.
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