https://news.day.az/society/1488617.html В Азербайджане перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
В Азербайджане перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
На автомагистрали Зардаб-Агджабеди произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Зардаб-Агджабеди, проходящем через территорию Зардабского района, сошел с трассы и перевернулся легковой автомобиль марки "Nissan". В результате аварии пострадали 4 сестры. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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