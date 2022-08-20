В Азербайджане перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

На автомагистрали Зардаб-Агджабеди произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Зардаб-Агджабеди, проходящем через территорию Зардабского района, сошел с трассы и перевернулся легковой автомобиль марки "Nissan". В результате аварии пострадали 4 сестры. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.