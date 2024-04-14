Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам разговора, состоявшегося по инициативе иранского министра.
"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о принятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей Ирана", - говорится в сообщении.
Лавров и Абдоллахиян отметили, что новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.
"Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН", - указали в дипведомстве.
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