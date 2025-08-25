"Sədərək"dəki yanğın belə başlayıb

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün "Sədərək" Ticarət Mərkəzində qeydə alınan yanğın məhdudlaşdırılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, dəhşətli yanğının başlama anının görüntüləri yayılıb. 

Belə ki, yanğından öncə partlayış baş verir, daha sonra alov ətrafı bürüyür. 

Görüntüləri olduğu kimi təqdim edirik:

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 