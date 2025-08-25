https://news.day.az/azerinews/1775997.html "Sədərək"dəki yanğın belə başlayıb - ANBAAN VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün "Sədərək" Ticarət Mərkəzində qeydə alınan yanğın məhdudlaşdırılıb. Day.Az xəbər verir ki, dəhşətli yanğının başlama anının görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
"Sədərək"dəki yanğın belə başlayıb - ANBAAN VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün "Sədərək" Ticarət Mərkəzində qeydə alınan yanğın məhdudlaşdırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, dəhşətli yanğının başlama anının görüntüləri yayılıb.
Belə ki, yanğından öncə partlayış baş verir, daha sonra alov ətrafı bürüyür.
Görüntüləri olduğu kimi təqdim edirik:
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре