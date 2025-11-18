Almaniyanın logistika şirkəti Orta Dəhliz boyunca fəaliyyətini genişləndirir
Almaniyanın multimodal daşımalar, eləcə də təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi ilə məşğul olan beynəlxalq logistika qrupu "Rhenus Logistics" uzunmüddətli regional strategiyası çərçivəsində Türkiyə, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edən Orta Dəhliz boyunca fəaliyyətini tədricən genişləndirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə "Rhenus Logistics" şirkətindən məlumat verilib.
Şirkətdən bildirilib ki, Azərbaycan bu dəhlizdə həm tranzit ölkə, həm də Asiya ilə Avropanı birləşdirən inkişaf edən logistika qovşağı kimi mərkəzi rol oynayır. Xüsusilə, Bakı Limanı və onun infrastrukturu dəhlizin əsas elementlərindən biridir və "Rhenus" şirkəti bu dəyişiklikləri diqqətlə izləyərək ölkədə investisiya imkanlarını qiymətləndirir.
"Rhenus Logistics" Orta Dəhliz boyunca logistika şəbəkəsini gücləndirir
2024-cü ildə Bakıda öz nümayəndəliyini hüquqi şəxsə çevirdikdən sonra "Rhenus" ölkə üzrə bir sıra yeni investisiya layihələrini nəzərdən keçirməyə başlayıb. Bunlara hazırda qiymətləndirmə mərhələsində olan liman logistikası ilə bağlı layihə də daxildir.
"Hazırkı mərhələdə konkret detallar açıqlanmasa da, təşəbbüs "Rhenus" qrupunun Azərbaycanda multimodal və dəniz əlaqəliliyini gücləndirmək niyyətini əks etdirir. Layihə hazırda təhlil mərhələsindədir və yoxlama prosesi başa çatdıqdan sonra növbəti addımlar müəyyən olunacaq.
Ayrı-ayrı layihələrlə yanaşı, Rhenus dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatını effektiv və dayanıqlı şəkildə birləşdirən inteqrasiya olunmuş multimodal həllərin hazırlanmasına fokuslanıb. Buna yükaşırma məntəqələrinin modernləşdirilməsi, yeni depo və infrastrukturun yaradılması, eləcə də gömrük, liman və dəmir yolu proseslərinin rəqəmsal inteqrasiyası daxildir", - şirkətdən bildiriblər.
"Rhenus Logistics" müştərilər, tərəfdaşlar və dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edir və real tələbat olan sahələrdə investisiyalar həyata keçirir. Uzunmüddətli məqsəd - Azərbaycanın iqtisadi inkişafını dəstəkləmək və Orta dəhliz boyunca etibarlı, davamlı logistika infrastrukturunun yaradılmasına töhfə verməkdir.
Azərbaycan multimodal təchizat zəncirində əsas körpü kimi
"Transxəzər dəhlizi qlobal təchizat zəncirləri üçün strateji şaxələndirmə və dayanıqlıq təmin edir. Bu dəhliz Çin, Mərkəzi Asiya və Avropanı Xəzər dənizi vasitəsilə birləşdirən alternativ marşrut təqdim edərək şimal istiqamətlərindən asılılığı azaldır və tranzit vaxtının daha proqnozlaşdırıla bilən olmasına imkan yaradır. Bir çox yük göndərənlər üçün bu, geosiyasi risklərdən asılı olmadan fəaliyyətlərini davam etdirmək və dəyişən şəraitdə daşımaların fasiləsizliyinə vasitəçilik etmək imkanı deməkdir."
Azərbaycan Asiya və Avropa arasında körpü kimi mərkəzi rol oynayır. Onun potensialı əhəmiyyətlidir: ölkə artıq effektiv multimodal əlaqələr qurmaq bacarığını isbat edib. Misal üçün, Bakıya çatan yük dəmir yolu ilə Gürcüstana oradan isə bir neçə saat ərzində Qara dənizə və ya Türkiyəyə göndərilə bilər ki, bu şimal marşrutları ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə vaxta qənaət etməyə imkan yaradır.", -deyə "Rhenus Logistics" dən qeyd ediblər.
Bu effektivlik ticarətin şaxələndirilməsi və Avrasiya üzrə logistika dayanıqlığının gücləndirilməsi baxımından dəhlizi getdikcə daha cəlbedici edir.
"Lakin marşrut infrastruktur və əməliyyat çətinlikləri ilə də üzləşir - dağınıq infrastruktur, müxtəlif dar boğazların mövcudluğu kimi problemlər qalmaqdadır. Bir çox yerlərdə müasir terminallar, intermodal hablar və əlaqələndirilmiş transsərhəd məlumat emalı çatışmır ki, bu da tranzit vaxtının artmasına səbəb ola bilər.
Texniki maneələr də qalır: dəmir yolunun müxtəlif enləri, məhdud hərəkətli tərkib və iri şəhərlər arasındakı böyük məsafələr əməliyyatların planlaşdırılmasını çətinləşdirir. Bundan əlavə, milli normativ aktlardakı fərqlər, rüsum sistemləri və inzibati prosedurlar irəliləyişi ləngidir və daha sıx regional əlaqələndirməni tələb edir. Eyni zamanda, yük göndərənlərin marşrut boyunca proqnozlaşdırıla bilənlik və şəffaflıqla bağlı artan gözləntiləri də çox önəmlidir", - deyə şirkətdə bildiriblər.
Nəticə etibarilə, Transxəzər dəhlizinin əsas üstünlükləri əlaqəlilik, proqnozlaşdırıla bilənlik və şaxələndirmədir. Əsas məqsəd bu güclü tərəfləri tam uyğunlaşdırılmış, etibarlı və iqtisadi cəhətdən rəqabətədavamlı bir logistik marşruta çevirməkdir - "Rhenus" isə buna uzunmüddətli investisiyalar, yerli əməkdaşlıq və texniki ekspertiza ilə nail olmağa çalışır.
"Rhenus Logistics"in Çin-Azərbaycan-Avropa marşrutu üzrə yükdaşımalarla bağlı proqnozu
"Şirkət Çin-Azərbaycan-Avropa marşrutu üzrə yükdaşımaların həcminin yüksək və davamlı artım potensialına malik olduğunu görür. Qlobal təchizat zəncirlərinin diversifikasiyası və şirkətlərin daha dayanıqlı nəqliyyat həlləri axtarması fonunda Transxəzər dəhlizi ehtiyat marşrutdan əsas ticarət yollarından birinə çevrilib.
Son iki ildə Transxəzər marşrutu üzrə konteyner trafiki ildə təxminən 35-40% artaraq 2024-cü ildə 3,2 milyon tona çatıb, halbuki bu rəqəm 2022-ci ildə 1,5 milyon ton idi. Bakı, Aktau və Kurık kimi əsas hablara davam edən investisiyalar, eləcə də Qazaxıstan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında dəmir yolu əlaqələrinin daha yaxşı əlaqələndirməsini nəzərə alınmaqla, yükdaşımaların həcminin 2030-cu ilə qədər ikiqat artacağı gözlənilir", - deyə "Rhenus Logistics" qeyd edir.
Liman və dəmir yolu infrastrukturunun daha da inkişafı, həmçinin effektiv multimodal əlaqələndirmənin yaxın illərdə yükdaşımaların artımını stimullaşdırmağa davam edəcəyi gözlənilir.
"Rhenus"un regionda və əsas terminallarda fəal iştirakı şirkətə bu artımı dəstəkləməyə və dəhliz boyunca etibarlı, dayanıqlı logistika həlləri təqdim etməyə imkan verir.
"Rhenus Logistics" Orta dəhlizin rəqəmsallaşmasını gücləndirir
"Rəqəmsallaşma, "Rhenus" qrupunun logistika strategiyasının əsas elementlərindən biridir və buna Azərbaycanla yanaşı bütün Transxəzər dəhlizindəki fəaliyyət də daxildir. Ümidverici istiqamətlərdən biri gömrük, liman və dəmir yolu strukturlarını vahid platformada birləşdirən rəqəmsal dəhliz idarəetmə sistemlərinin tətbiqidir.
Bu cür sistemlər dar boğazların qarşısının alınmasına kömək edir, proseslərin real vaxt görüntüsünü təmin edir və buraxılış qabiliyyətinin daha səmərəli planlaşdırılması üçün prediktiv analitikadan istifadə edir", - deyə şirkət bildirir.
"Rhenus", yüksək performanslı logistika hablarının layihələndirilməsi və idarə edilməsi təcrübəsinə əsaslanaraq terminal və yükaşırma əməliyyatlarının idarə olunması üçün öz proqram təminatını da inkişaf etdirir.
"Şirkət bu təcrübəni regionda tətbiq etmək niyyətindədir - yüklərin emal müddətini və xərcləri azaltmaqla Transxəzər marşrutunu alternativ marşrutlarla müqayisədə daha rəqabətqabiliyyətli edir. Dəhlizin uzunmüddətli uğuru üçün tranzit müddətlərinin etibarlılığı, sabit və proqnozlaşdırıla bilən qiymətlərin təyin olunması son dərəcə vacibdir.
Rəqəmsallaşma dayanıqlılıqla sıx bağlıdır. "Rhenus"un Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı 2015-ci ildən bəri şirkət xidmət çeşidini avtomobil daşımalarından dəmir yolu komponentli multimodal xidmətlərə qədər genişləndirib, bu isə emissiyaların azalmasına və güc resurslarının daha səmərəli istifadəsinə şərait yaradıb.
"Rhenus" COP29 çərçivəsində Bakıda yerli logistika əməliyyatlarını ekoloji cəhətdən təmiz elektrik yük maşını ilə dəstəkləyib və bununla praktik innovasiyaların daha təmiz və effektiv logistikanın formalaşmasına necə töhfə verdiyini nümayiş etdirib", - deyə "Rhenus Logistics"in məlumatında bildirilir.
