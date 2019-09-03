Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго сентября составил 15,68 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 14,76 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 21,8 тысячи манатов. За день были заключены 12,04 тысячи сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 899,82 тысячи манатов.

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