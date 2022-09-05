Во Франции приготовили самый длинный в мире сэндвич с говядиной

Обладателями мирового рекорда по приготовлению самого длинного сэндвича с мясным паштетом стали участники Festival de la viande ("Мясной фестиваль") во Франции, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

На проходившем в эти выходные в городке Эврон (департамент Майен, регион Пеи-де-ла-Луар) 57-м Festival de la viande его участникам удалось приготовить самый длинный сэндвич с говядиной в мире - 241,2 м.

Таким образом, поставленная организаторами фестиваля цель - побить аналогичный рекорд, удерживаемый соседним департаментом, - была достигнута. Ведь ранее в департаменте Сарт был приготовлен сэндвич длинной "всего лишь" 101,42 м.

Для того чтобы побить рекорд, потребовалось 400 длинных батонов хлеба (baguettes), поставленных встык. Затем самый длинный в мире сэндвич с паштетом говядины был разре