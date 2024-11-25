От оккупации к процветанию

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня четыре года, как Кяльбаджарский район вернулся к истинным хозяевам.

Благодаря мудрой политике и решительной дипломатии Президента Ильхама Алиева Кяльбаджарский район, так же, как Агдамский и Лачинский были возвращены без боя, а значит, без жертв.

Согласно подписанному Трехстороннему заявлению, Кяльбаджар должен был быть освобожден от армянских бандформирований 15 ноября, однако по просьбе Армении капитулянтам из гуманных соображений были предоставлены дополнительные десять дней. За эти десять дней покидающие район оккупанты успели поставить его на край экологической катастрофы. Мир еще не видел вандализма такого масштаба и настолько неприкрытого. Уезжая, незаконные поселенцы уничтожали все - дома, инфраструктуру, вырубали леса, загрязняли источники воды.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянами 2 апреля 1993 года. Во время оккупации более 54 тысяч человек стали вынужденными переселенцами, 321 человек оказался в плену или в заложниках, 511 человек были зверски убиты. Армянские оккупанты уничтожили историческое, культурное и духовное наследие азербайджанского народа, разрушили жилой фонд, разграбили богатые недра Кяльбаджара. Захватчики осуществили этническую чистку и акты геноцида. Международное право нарушалось армянами повсеместно. До оккупации в Кяльбаджарском районе не было жителей армянской национальности, армянские поселения начали незаконно появляться с 1999 года вопреки международному праву, требованиям ООН и ОБСЕ. Процесс незаконного заселения ускорился накануне начала Второй карабахской войны.

Встречаясь в апреле 1997 года с вынужденными переселенцами из Кяльбаджара, Гейдар Алиев сказал: "Я уверен, что придет время, и все это канет в лету, Кяльбаджар будет освобожден от оккупации, кяльбаджарцы начнут строить свою жизнь в родном районе, восстановят свое жилье, дома, очаги. Я в этом уверен".

25 ноября 2020 года мечта общенационального лидера сбылась - Кяльбаджар был освобожден. Президент Ильхам Алиев, обращаясь к народу в связи с возвращением Кяльбаджара домой, обозначил новую перспективу - восстановление и процветание освобожденной земли. "Мы восстановим Кяльбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь", - сказал глава государства.

Сегодня Кяльбаджар, как и другие освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана, возрождается.

Новый Кяльбаджар

В начале сентября Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджар, приняли участие в открытии и закладке ряда объектов, познакомились с процессом возвращения жизни в этот уникальный по своим природным особенностям район Азербайджана. С участием первых лиц государства состоялось открытие завода минеральных вод "Истису", гидроэлектростанции "Юхары Венг" на реке Тертер, малых ГЭС "Зар" в Кяльбаджарском районе и "Тоганалы" в Гейгельском районе (посредством системы SCADA). Состоялась закладка фундамента второго жилого комплекса в городе Кяльбаджар и фундамент поселка Истису. Президент и Первая леди посетили Монастырский комплекс Худавенг, познакомились с процессом строительства Лечебно-рекреационного комплекса "Истису" и так далее.

Отметим, что производство минеральной воды "Истису" началось в 1976 году. В период армянской оккупации предприятие не действовало. Сегодня оно снова начало выпуск продукции, обновленное и модернизированное на основе новых технологий. В результате внедрения новых технологий здесь можно производить 100 миллионов бутылок "Истису" в год, сохраняя сохраняя ее природные свойства и в то же время делая пригодной для употребления в качестве не только лечебной, но и столовой минеральной воды. В октябре завод начал экспорт знаменитой кяльбаджарской воды.

После освобождения Кяльбаджара начались активные работы по строительству дорог в этот высокогорный район, имеющий сложный рельеф и при этом очень важное стратегическое расположение. Было решено связывать его с другими районами различными короткими дорогами. Были сделаны дополнения к уже существующим транспортным артериям - искусственные сооружения, тоннели, эстакады. Цель - создать возможность быстро и безопасно добираться до Кяльбаджара в любую погоду и в любой сезон года. Тоннели под горой Муровдаг, связывающие Кяльбаджарский и Гейгельский районы впервые откроют возможность для беспроблемной поездки в высокогорный край Азербайджана.

Наряду с дорожной, энергетической и промышленной инфраструктурой создается заново и жилой фонд. Строящийся в районном центре жилой комплекс рассчитан на 524 семьи и занимает площадь 19.5 га. На первом этапе сюда будет переселена 201 семья. Для этого в комплексе построено шесть 27-квартирных четырехэтажных зданий. В комплексе также 39 двухэтажных домов типа таунхаус. На втором этапе в Кяльбаджар вернутся 323 семьи бывших вынужденных переселенцев. Для этого будет построено 16 четырехэтажных многоквартирных жилых зданий разных типов и 57 двухэтажных таунхаусов. В комплексе создаются все условия для комфортного проживания граждан. На территории будет разбит парк, созданы зоны отдыха, социально-бытовые объекты, автостоянки, велосипедные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Богатая история

Из-за своей древности Кяльбаджар также называют вторым Гобустаном Азербайджана. Наскальные изображения в местностях, называемых Солтан Гейдар, Гурбагалы чай, Туршсу, Айчынгыллы, Гелингая, Беюкдевегезю, Серчели и других, еще раз доказывают, что не только сам Кяльбаджар, но и Азербайджан в целом являются местом древнейшего расселения людей.

В Кяльбаджаре до оккупации имелся 51 памятник истории и архитектуры. Все, что не поддавалось фальсификации, было оккупантами уничтожено.

В Кяльбаджаре расположены два памятника истории и культуры мирового значения - это монастыри Гянджасар и Худаванг.

Гянджасарский монастырь - один из самых выдающихся памятников христианской албанской архитектуры времен Кавказской Албании. Село Вангли издавна было центром Албанского княжества Хачин. Эпиграфическая надпись на камне на стене монастыря свидетельствует о том, что этот памятник был построен Хасаном Джалалом и его матерью Хорише Хатун в 1216-1238 годах. Этот монастырь был резиденцией диофизитских албанских христиан с 1511 по 1836 год, то есть до упразднения Албанской церкви официальным решением российского синода. Самый величественный и известный христианский комплекс Кавказской Албании - Гянджасарский монастырь - был арменизирован в годы оккупации и представлен как армянский памятник.

Монастырь Худаванг - еще один всемирно известный памятник албанской архитектуры. Это один из крупнейших и красивейших монастырей Азербайджана. В комплексе размещались резиденция албанского епископа и центр религиозного образования. В XIII веке монастырь был отремонтирован семьей Бахрама (Вахтанга), сына Великого Хасана, князя Хачена из династии Мехранидов. Церковь Святого Григория и церковь Хасана Джалала, которые позже были добавлены к комплексу, также являются достойными внимания образцами архитектуры.

После оккупации Кяльбаджарского района в монастыре Худаванг начались незаконные реставрационные работы. Фальсификации под видом реставрации длились 14 лет, с 1997 по 2011 годы и проходили под надзором армянской церкви.

Музей природы

Происхождение топонима "Кяльбаджар" на древнетюркском языке означает "крепость на реке". Известный геолог В.Авих писал о Кяльбаджаре: "Только тот может быть очарован красотой Швейцарии, кто не прогуливался вдоль по ущелью реки Тертерчай".

Кяльбаджарский район Азербайджана расположен на высоте 1500-3800 метров над уровнем моря. Его часто называют музеем природы из-за богатства флоры и фауны этого края. 280 тысяч гектаров территории района занимают леса. На территории района произрастает более 4 тысяч растений, 200 из которых лекарственные. В результате длительной оккупации биоразнообразию района, включая флору и фауну, особо охраняемым природным территориям был нанесен серьезный ущерб. В результате умышленного разграбления природных ресурсов было нарушено экологическое равновесие.

В Кяльбаджарском районе все годы оккупации шла целенаправленная вырубка деревьев, занесенных в Красную книгу. Кяльбаджарские леса богаты лещиной, дубом, грабом, липой, лесным орехом и буком. Некоторые образцы турецкой лещины достигают высоты 25 м при диаметре 48-120 см.

В Кяльбаджарском районе имеется 7 реликтовых озер. Озера Беюк Алагель, Кичик Алагнль, Залхагол, Гарагель, Джанлыгель, Ишиглы Гарагель серьезно пострадали от антропогенного воздействия.

Золотые недра

В недрах района имеются 76 видов минералов и 36 видов горных пород. Территория Кяльбаджарского района богата полезными ископаемыми, включая золото, серебро, медь, хром, ртуть, теллур, селен и др. Особое значение здесь имеют золотоносные месторождения Сеюдлю, Агдуздаг и Гызылбулаг, месторождения ртути Шорбулаг и Агятаг, месторождение полиметаллов Мехмана. В районе имеются запасы цветного и облицовочного камня, строительных материалов.

Кяльбаджарское месторождение золота Сеюдлю-Зод имеет древнюю историю. Во время геологических исследований в 1970-1980-х годах здесь были обнаружены древние курганы, пещеры, колодцы, древние насыпи из обломков руды и орудия для добычи золота. Это доказывает, что еще 4-5 тысяч лет назад люди добывали здесь золото. А село Зяр с давних времен известно как Шахризяр, то есть "золотой город".

Богатства недр Кяльбаджара, золотоносные месторождения Сеюдлю (Зод), Агдуздаг и Тутхун с промышленными запасами 112,5 тонн и эксплуатируемые запасами в более 13 тонн в период оккупации нещадно разграблялись Арменией.

В Кяльбаджаре сотни минеральных источников. На весь мир известны целебные свойства источников Юхары Истису, Ашагы Истису, Кешдек, Гарасу, Мозчай, Багырсаг, Готурсу. По мнению ученых, кяльбаджарские источники - ценнейший подарок природы. По своему химическому составу и физическим особенностям вода Истису является аналогом воды известных всему миру источников Карловых-Вар (Чехия), а по некоторым особенностям не имеет аналогов во всем мире. Известный химик Е.Е.Карстенский, исследовавший кяльбаджарские источники, утверждал, что вода Истису превышает лечебную ценность источников в Карловых-Варах. Источники и созданная вокруг них инфраструктура за годы армянской оккупации были разрушены. Армянские оккупанты неоднократно пытались восстановить курорт Истису, но им это не удалось.

Оккупантам не удалось оставить Кяльбаджар за собой, хотя Армения и ее покровители тридцать лет пытались заставить Азербайджан отказаться от этого богатого района. Четыре года с того дня, как кяльбаджарскую землю больше не топчет вражеский сапог. И сегодня мы поздравляем Кяльбаджар с его вторым днем рождения.