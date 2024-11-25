https://news.day.az/world/1710229.html Ракетная атака "Хезболлы" на Израиль - ВИДЕО Новая волна ракетных атак "Хезболлы" по северной и центральной части Израиля случилась ночью 24 ноября. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по интенсивности ракетных ударов "Хезболлы", пока цели вторжения Израилем в Ливан не достигнуты.
Ракетная атака "Хезболлы" на Израиль - ВИДЕО
Новая волна ракетных атак "Хезболлы" по северной и центральной части Израиля случилась ночью 24 ноября.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Судя по интенсивности ракетных ударов "Хезболлы", пока цели вторжения Израилем в Ливан не достигнуты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре