https://news.day.az/world/1710229.html

Ракетная атака "Хезболлы" на Израиль - ВИДЕО

Новая волна ракетных атак "Хезболлы" по северной и центральной части Израиля случилась ночью 24 ноября. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по интенсивности ракетных ударов "Хезболлы", пока цели вторжения Израилем в Ливан не достигнуты.