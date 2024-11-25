Ракетная атака "Хезболлы" на Израиль

Новая волна ракетных атак "Хезболлы" по северной и центральной части Израиля случилась ночью 24 ноября.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Судя по интенсивности ракетных ударов "Хезболлы", пока цели вторжения Израилем в Ливан не достигнуты.