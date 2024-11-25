Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана

Смартфоны и мобильные телефоны компании Samsung в сентябре 2024 года сохранили лидерство по популярности в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным статистического центра Global Stats, удельный вес устройств Samsung на азербайджанском рынке составил 28,18 процента, что на 1,09 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

На втором месте с рыночной долей 22,78 процента (рост на 0,33 процентных пункта) мобильные устройства китайского производителя Xiaomi.

Доля Apple - третьего по популярности бренда смартфонов в Азербайджане, увеличилась на внутреннем рынке на 0,82 процентных пункта - до 17,88 процента.

Удельный вес устройств Huawei на азербайджанском рынке составил 1,72 процента, что на 0,07 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что доля других мобильных устройств на рынке составила 29,44 процента.