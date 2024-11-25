Астрономы обнаружили огромную экзопланету

Астрономы из Университета Северной Каролины в США обнаружили необычную молодую экзопланету, расположенную на расстоянии около 520 световых лет от Земли. Это открытие стало важным из-за того, что планета образовалась исключительно быстро - за всего лишь 3 миллиона лет. Для сравнения, процесс формирования Земли занял от 10 до 20 миллионов лет. Исследования были опубликованы в журнале Nature.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным наблюдений, новая экзопланета вращается вокруг оранжевого карлика, звезды с массой на 30% меньшей, чем у нашего Солнца, и яркостью, почти в два раза ниже. Планете дали имя IRAS 04125+2902 b. Ее масса составляет 11 земных, и она находится между Землей и Нептуном по плотности. Астрономы заметили, что плотность планеты ниже, чем у Земли, хотя химический состав пока не установлен.

Исследователи предполагают, что быстрая эволюция IRAS 04125 b может быть связана с тем, что планета первоначально сформировалась вдали от своей звезды и позднее переместилась ближе к ней. Создание планет в непосредственной близости от звезд осложняется рассеиванием материала протопланетного диска - газового облака, которое со временем преобразуется в планеты.

Открытие этой молодой экзопланеты дает ученым редкую возможность наблюдать за процессом формирования планеты, что ранее считалось невозможным из-за того, что такие миры могли быть скрыты собственным диском.