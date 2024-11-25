Пробки на ряде улиц и проспектов Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг "20 Января";
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.
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