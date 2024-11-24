Полиция перекрывает подступы к парламенту в Тбилиси - ВИДЕО
Потасовка митингующих с полицейскими произошла в Тбилиси неподалеку от здания парламента, где проходит акция протеста против результатов парламентских выборов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Митингующие автоколонной пытались проехать к зданию парламента, однако полиция не давала им этого сделать. Ввиду того, что сотрудников МВД на этом конкретном месте было мобилизовано мало, несколько автомобилей сумели прорваться к парламенту.
До этого митингующие устроили потасовку со стражами порядка. Аналогичный инцидент произошел в другой стороне от места проведения митинга, однако там полиция все-таки не дала протестующим автоколонной направиться к зданию законодательного органа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре