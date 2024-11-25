На Турцию обрушился сильнейший снегопад

Наиболее мощные за последние 54 года снегопады обрушились на Турцию, нарушив транспортное сообщение на трассе Конья-Афьон.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Milliyet, в результате интенсивных снегопадов (местами выпало до 48 мм осадков) высота снежного покрова повысилась до 0,5-1 метра. 