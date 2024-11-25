https://news.day.az/world/1710231.html

На Турцию обрушился сильнейший снегопад - ВИДЕО

Наиболее мощные за последние 54 года снегопады обрушились на Турцию, нарушив транспортное сообщение на трассе Конья-Афьон. Как передает Day.Az со ссылкой на издание Milliyet, в результате интенсивных снегопадов (местами выпало до 48 мм осадков) высота снежного покрова повысилась до 0,5-1 метра.