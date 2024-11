Азербайджан, Казахстан и Китай ускоряют работу по Транскаспийскому маршруту

Автор: Лейла Таривердиева

На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку были проведены десятки встреч, дискуссий и переговоров, а также подписан ряд двусторонних и многосторонних документов между участниками мероприятия.

Одной из важных для региона договоренностей является Соглашение о реализации проекта создания интермодального грузового терминала в Бакинском международном торговом морском порту Алят. Соглашение подписали генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, председатель правления АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) Нурлан Сауранбаев и генеральный директор Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюн. На церемонии присутствовали генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов и председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Терминал станет важным элементом инфраструктуры, предназначенным для обработки различных видов грузов с использованием нескольких видов транспорта, включая морской, железнодорожный и автомобильный. В рамках проекта планируется создание и развитие инфраструктуры первоначально на площади в 40 гектаров. Новый терминал будет включать универсальную грузовую площадку, крытый складской комплекс площадью 5 000 кв. м и контейнерную площадку вместимостью более 1 000 контейнеров.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе СОР29, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сообщил, что реализуется вторая фаза строительства порта, нацеленная на создание инфраструктуры для контейнерных перевозок. Реализация первой фазы обеспечила пропускную способность в 15 млн. тонн грузов. Вторая фаза позволит пропускать через порт до 25 млн. тонн грузов и будет в основном сфокусирована на контейнерных перевозках. Большая часть грузов, идущих как из Китая в Европу, так и из Центральной Азии в Турцию, будет перевозиться контейнерами. В этом контексте строительство нового интермодального грузового терминала на территории порта имеет важное значение, подчеркнул Зиядов.

"Грузы, идущие как из Китая, так и из Казахстана в Европу, будут проходить через наш порт и доставляться к месту назначения железнодорожным и автомобильным транспортом через новый терминал. Также на терминале будет возможность хранения грузов на складах. Потенциал экспорта Казахстана через наш порт составляет около 4 млн. тонн. Объемы грузов, идущих из Китая в Европу, постепенно будут расти со 100 до 300 тысяч контейнеров", - сказал гендиректор Бакинского порта.

Новый интермодальный терминал позволит в разы увеличить объемы контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа-Китай по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), снизить затраты на перевозку и сократить время на перевалку грузов.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Рауф Агамирзаев, эксперт по вопросам транспорта и логистики

"Соглашение по проекту создания интермодального грузового терминала в Бакинском международном торговом морском порту Алят, подписанное Азербайджаном, Казахстаном и Китаем, - это вопрос диверсификации. Участие Китая объясняется тем, что он не хочет зависеть только от Северного маршрута поставок и стремится к расширению наиболее безопасного на сегодня Среднего коридора.

Создание нового интермодального терминала в Бакинском порту будет способствовать увеличению потенциала Среднего коридора. Уже проведена огромная работа, которая продолжается и сегодня. Страны-участницы работают над расширением маршрута и увеличением грузового потока. Это даст возможность Азербайджану и другим участникам маршрута перетянуть часть трафика на себя. Полностью перетащить весь трафик мы не можем по причине слишком больших объемов грузоперевозок между Азией и Европой. Лучше, если грузы будут пропорционально распределены между маршрутами, и каждый маршрут возьмет на себя какую-то часть грузового потока.

Как известно, Средний коридор - это мультимодальный маршрут. Идет работа над совершенствованием возможностей по всем видам перевозок, в том числе по морским перевозкам. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще большую позитивную динамику. Есть конкретные сроки - до 2030 года довести пропускную способность Среднего коридора до 11 миллион тонн в год. И это тоже не предел. Потенциал у маршрута гораздо больший".

ДЛЯ СПРАВКИ: За первые девять месяцев 2024 года объемы перевозок по ТМТМ увеличились на 70 процентов, составив 3,4 млн. тонн. Контейнерные перевозки достигли 34,6 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Кроме того, более чем в 20 раз вырос транзит контейнеров из Китая. Ожидается, что в текущем году общее количество поездов, отправленных из Китая по ТМТМ, достигнет 300-т. Согласно прогнозам, объем перевозки по ТМТМ в 2025-2026 годах может быть увеличен до 600 контейнерных ежегодно, а в 2027 году - до тысячи.