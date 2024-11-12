Азербайджан, Казахстан и Китай объединяются для строительства интермодального терминала в Бакинском порту

Сегодня генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов, председатель правления АО "Казахстанские железные дороги" Нурлан Сауранбаев и генеральный директор "Xi'an Free Trade Port Consruction and Operation Co Ltd" Юань Сяоцзюнь подписали соглашение о создании предприятия для строительства нового интермодального грузового терминала на территории порта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии подписания также приняли участие главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов и председатель правления казахстанского АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Церемония состоялась в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Азербайджане.

Целью данного соглашения является осуществление строительства нового интермодального грузового терминала в Бакинском порту, расположенном в поселке Алят, с целью увеличения и развития грузоперевозок. В рамках проекта предусматривается создание и развитие инфраструктуры интермодального грузового терминала площадью 40 гектаров.

Учитывая широкие инфраструктурные возможности Бакинского порта, важное значение "Казахстанских железных дорог" в предоставлении услуг по Среднему коридору в целом, скорость, с которой компания "Xi'an Free Trade Port" организует и отправляет контейнерные поезда по маршруту Китай-Европа, можно отметить, что это соглашение имеет большое значение для всех трех стран.

Еще одним преимуществом соглашения станет постоянный рост объемов грузов контейнерных поездов, отправляемых по Среднему коридору по маршруту Китай-Европа, сокращение времени разгрузки, снижение стоимости перевозок, минимизация времени перевалки и стабильный рост объемов грузоперевозок.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что вопрос климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, это также будет способствовать выполнению обязательства в связи с 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.