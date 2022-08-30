Треть Пакистана - под водой

Треть территории Пакистана оказалась под водой: с таким заявлением выступил министр окружающей среды страны. Идущие уже несколько месяцев ливни затопили обширные территории и привели к многочисленным сходам селей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жертвами стихии стали уже более тысячи человек, а всего непогода затронула жизни 33 миллионов пакистанцев. По масштабам - пока ещё не по числу жертв - наводнение уже называют крупнейшим в истории страны. Уничтожены и разрушены более 900 тысяч домов: их обитатели остались без крыши над головой.