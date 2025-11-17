https://news.day.az/azerinews/1795945.html Kiberdələduzların yeni fırıldağı - "İş təklifi" - VİDEO "İş təklifi" adı altında bank kartlarının icarəyə götürülməsini və qarşılığında aylıq gəlir vəd edirlər. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, kibertəhlükəsizlik üzrə ekspert Əmrah Mövsümzadə deyir ki, fırıldaqçılar sosial şəbəkələrdə "kart alıram", "ödəniş edəcəyəm" kimi elanlar paylaşaraq insanları cəlb edirlər.
Kiberdələduzların yeni fırıldağı - "İş təklifi" - VİDEO
"İş təklifi" adı altında bank kartlarının icarəyə götürülməsini və qarşılığında aylıq gəlir vəd edirlər.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, kibertəhlükəsizlik üzrə ekspert Əmrah Mövsümzadə deyir ki, fırıldaqçılar sosial şəbəkələrdə "kart alıram", "ödəniş edəcəyəm" kimi elanlar paylaşaraq insanları cəlb edirlər.
Ekspert deyir ki, dələduzlar"pul göndərəcəyik, kart məlumatını yaz" kimi mesajlar göndərərək kartın nömrəsini, CVV kodunu və SMS təsdiqlərini əldə edirlər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре