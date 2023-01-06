В Британии первое судебное дело возьмет робот-адвокат

Робот-адвокат берет свое первое судебное дело. На слушаниях в следующем месяце ответчик получит совет от искусственного интеллекта, об этом сообщили в британском издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на КП.

В статье отмечается, что скоро не будет ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов - один сплошной искусственный интеллект.

"Судебное заседание в феврале войдет в историю, впервые обвиняемого консультирует искусственный интеллект. Технология основана на продукции компании DoNotPay, созданной в 2015 году для обжалования парковочных штрафов", - говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что первый в мире робот-адвокат будет работать на смартфоне обвиняемого и изучать комментарии, чтобы дать своему клиенту инструкции о том, что говорить в свою защиту.

Как заявил создатель робота Джошуа Браудер, "многие юристы просто берут слишком много денег, чтобы копипастить документы, и я думаю, что их определенно заменят, и это нужно сделать".