Пользователи почты от Microsoft «утонули» в спаме

Пользователи почтового клиента Outlook от Microsoft 20 февраля в течение нескольких часов получали множество спам-сообщений из-за сбоя специальных фильтров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О проблеме активно сообщают как в социальных сетях, так и на форуме Microsoft Community. Отмечается, что в почтовые ящики начали поступать многочисленные спам-письма, в том числе те, которые ранее были отмечены как спам и отправлены в корзину.

Согласно жалобам пользователей, настройка почты на получение писем только из доверенных источников никак не изменила ситуацию - спам и фишинговые рассылки без каких-либо остановок продолжали приходить на их ящики.

При этом раздел состояния службы Outlook на сайте Office долгое время после появления сообщений в сети утверждал, что все работает в штатном режиме. Позже корпорация подтвердила существование проблемы.