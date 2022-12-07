Лицемерная ложь Арарата Мирзояна: Азербайджан имеет право на ответ

Автор: Акпер Гасанов

У лицемерия представителей официального Еревана множество лиц, одним из которых, вне всякого сомнения, является министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он в очередной раз подтвердил это, отвечая на вопросы депутатов от правящей партии "Гражданский договор". В частности, запредельным цинизмом и лицемерием было утверждение Мирзояна о том, что "у Армении в Нагорном Карабахе нет никаких вооруженных формирований".

Дальше полился еще более абсурдный бред. По словам армянского министра, само название карабахской армии (так называемая "армия обороны "нкр"") якобы указывает на ее непосредственное предназначение. Человек, имя которого является территориальной претензией Армении к Турции, договорился до утверждения, что речь, в частности, "идет о защите армян Нагорного Карабаха".

"И на сегодняшний день это как никогда востребовано. По армянам Нагорного Карабаха продолжают стрелять. На них оказывается разного рода давление. Им перекрывают газ. Когда опасность этнической чистки армян Нагорного Карабаха исчезнет, я думаю, армяне Карабаха смогут обсудить и другие возможные сценарии. Однако, в данный момент, мы можем лишь констатировать: существует опасность, связанная с их фактическим существованием", - беззастенчиво лгал Мирзоян.

Доказать примитивность его вранья очень легко. Начать нужно с напоминания о том, что 7 июля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике", согласно которому, создан Карабахский экономический район, который включает административные районы Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди.

Стало быть, Мирзоян лжет, рассуждая о каком-то "Нагорном Карабахе", у которого якобы может быть своя "армия обороны". Чтобы убедиться в этом, достаточно всего лишь ознакомится с содержанием трехстороннего заявления, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года Президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении. Читаем пункт 4 трехстороннего заявления, где говорится, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".

То есть, ни о какой т.н. "армии обороны "нкр"" в документе, который подписал Никол Пашинян, и речи не велось. Речь шла про армянские вооруженные формирования. Попытка главы МИД Армении жонглировать терминами нелепа и попросту глупа. Истина же состоит в том, что незаконные армянские вооруженные формирования есть в зоне ответственности российских миротворцев есть по сей день и это - наглое нарушение официальным Ереваном своих обязательств.

Более того, есть сведения о том, что из Армении в Ханкенди через Лачинский коридор часто направляется военная техника, оружие. С молчаливого согласия российских миротворцев, конечно. Но с ними у официального Баку уже ведется разговор на эту тему. К ним, к российским миротворцам, претензия состоит в том, что они пропускают оружие, едущее в Ханкенди. Но отправляют же его из Армении!

В Ереване не понимают или делают вид, что не понимают того, что азербайджанская сторона в курсе всего, что происходит в Ханкенди и в зоне ответственности российских миротворцев. Такую же ошибку совершает и российская сторона. Но это - тема отдельного разговора. Сейчас же мы констатируем нелепость, абсурдность и цинизм утверждений главы армянского МИД, который всячески норовит создать видимость отсутствия у Еревана рычагов давления на карабахских сепаратистов.

Это бред сивой кобылы. Достаточно Армении просто перестать финансировать карабахских сепаратистов, чтобы было понятно, сколь сильно они зависят от денег, присылаемых из Еревана. Плюс, речь идет об обязательствах, которые официально взяла на себя Армения! Официальный Ереван "финтит ушами", вынуждая Азербайджан вспоминать о праве принуждения к миру, к выполнению всего подписанного Пашиняном.

Что же касательно обвинений Мирзояна в адрес Азербайджана, то напомню, что 24 ноября военные атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и представители медиа посетили территорию, где были обнаружены противопехотные мины армянского производства, заложенные в северном направлении вершины Сарыбаба в Лачине. Особо подчеркну, что мины были заложены незаконными армянскими вооруженными формированиями после 44-дневной войны.

Только на территории Лачинского района заложила более 1400 новых мин, которые были установлены уже после войны - в 2021 году. Это открытый террористический акт против Азербайджана. После окончания 44-дневной войны более 240 граждан Азербайджана либо погибли, либо получили тяжелые ранения в результате разрыва мин. И Азербайджан может доказать свои обвинения, оставляя за собой право на адекватные, ответные действия.