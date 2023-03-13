Сирмакес и другие армянские воры против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В конце февраля Азербайджан в соответствии с Договором к Энергетической Хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении. Как отмечается в сообщении МИД, азербайджанская сторона в представленном Армении арбитражном уведомлении потребовала от этой страны финансовой компенсации за нарушение наших суверенных прав на энергоресурсы в период оккупации с 1991 по 2020 годы. В течение почти тридцати лет агрессор безнаказанно и незаконно использовал энергоресурсы захваченного региона, лишив соответствующих возможностей азербайджанскую сторону. Известно, что в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре сконцентрирована четверть водных ресурсов Азербайджана, на прежде оккупированных территориях располагались крупные ГЭС и водохранилища. Вся эта инфраструктура, как и водные ресурсы, незаконно эксплуатировались Арменией в свою пользу. Более того, Ереванская ТЭЦ работала на угле, незаконно добытом в Тертерском районе.

И так далее. В исковом заявлении приведено достаточно вопиющих фактов, от которых Армении просто невозможно будет отбиться. Впрочем, помятуя о недавнем вердикте Международного суда ООН, не будем забегать вперед и делать позитивные прогнозы. Если Гаагский суд не увидел криминала в доставке из Армении и закладке мин на территории Азербайджана, то незаконное использование энергоресурсов в период оккупации тоже может показаться международному арбитражу мелочью. Ну, надо же было оккупантам что-то пить и зажигать лампочки, скажут нам, что им оставалось...

Как отметил в комментарии Day.Az юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Академии госуправления при Президенте АР Намик Алиев, все будет зависеть от профессионализма тех, кто будет поддерживать наше обращение в арбитраже. Насколько они владеют: применимыми нормами международного права; нормами договора к Хартии; как подготовлена доказательственная база, наконец, от профессиональных качеств самих наших юристов.

Сама по себе Европейская энергетическая хартия - это политическая декларация, направленная на поощрение энергетического сотрудничества между Востоком и Западом, отметил юрист. Она была подписана в декабре 1991 года в Гааге представителями 51 государства, в числе которых помимо ЕС были страны СНГ, США. Канада, Турция, Австралия и Япония. Хартия является выражением принципов международного сотрудничества в энергетике на основе общей заинтересованности в надежном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии. В соответствии с документом все разногласия должны разрешаться путем международного арбитража.

"Договор к Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года в Лиссабоне и вступил в силу в апреле 1998 года. Это юридически обязательное многостороннее соглашение, единственное в своем роде, касающееся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку (от разведки до конечного использования), все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование.

В Договоре предусмотрен механизм разрешения споров между государствами, а также между государствами и инвесторами. Он содержит детально прописанные процедуры разрешения международных споров в 2 основных формах разрешения споров: между государствами, между государством и инвестором. При разрешении спора Арбитраж опирается на договор к Энергетической хартии и применимые нормы и принципы международного права. Решение арбитража является окончательным и обязательным для сторон спора", - прокомментировал Намик Алиев, еще раз подчеркнув, что результат будет зависеть от профессионализма азербайджанской стороны.

Что ж, поживем увидим. Нас ведь ждет и встречный иск, оказывается. Почти никем не замеченной осенью прошлого года прошла новость о намерении "владельцев" гидроэлектростанций, незаконно присвоенных и построенных в годы оккупации, инициировать международный арбитражный процесс против Азербайджана и отсудить у него полмиллиарда долларов! Да, вы не ослышались - вместо того, чтобы проглотить язык и стараться не попадаться лишний раз на глаза, армяне собираются судиться с нами. Наглость армянской стороны не знает пределов. В период оккупации так называемую "НКР" питали 36 гидроэлектростанций, незаконно построенных на реках в основном в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Теперь в распоряжении сепаратистов остались только 6 и они страшно недовольны. А тут еще Сарсангское водохранилище мелеет. В чем, конечно же, обвиняют азербайджанскую сторону, хотя запасы воды сокращаются по всей Европе.

Самое интересное - кто эти "владельцы", которые собираются судиться с Азербайджаном. Еще до войны армянские СМИ провели расследование на предмет принадлежности электростанций на оккупированных территориях. Выяснилось, что большая часть ГЭС, скажем так, принадлежала бывшим правительственным чиновникам из Армении и миллионерам из диаспоры и чуть-чуть - сепаратистам, выступающим больше в качестве ширмы.

Самое интересное, что даже у Сарсангской ГЭС, построенной еще в советское время, в 1976 году на деньги азербайджанского бюджета, имелся "владелец" - компания, основным акционером которой являются в основном богачи из диаспоры. В первую очередь, небезызвестный Вартан Сирмакес - швейцарский миллионер армянского происхождения, который получал незаконные доходы от разграбления не только гидроресурсов, но и золотых рудников в Зангеланском и Кяльбаджарском районах. "Я и мои друзья очень довольны. Осваивание водных ресурсов очень важно, сегодня вода - это золото", - говорил Сирмакес.

Следующий "собственник" - французский бизнесмен армянского происхождения Джозеф Угурлян, контролирующий крупный бизнес в Европе и США. Самым бедным в компании был Араик Арутюнян, назначенный главой совета директоров. Он был крайним, то есть тем, кто будет за все отвечать.

Открытию гидроэлектростанций на оккупированных территориях Армения придавала очень большое значение. Армянские СМИ в 2012 году цитировали представителя партии Дашнакцутюн, который, приехав из Еревана на открытие незаконно сооруженной на реке Забух ГЭС в Лачине, заявил, что "все это необходимо для того, чтобы еще раз доказать всем, что это наша территория. Здесь живут и будут жить армяне".

Символ оказался достаточно слабым и ничем армянам не помог. Между тем, в феврале 2021 года здесь же, в Лачине Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл после реконструкции Гюлябирдскую ГЭС. Это была первая ГЭС, восстановленная после войны. "Мы возвращаемся на эти земли, - заявил тогда глава государства. - Мы восстановим в Кяльбаджарском и Лачинском районах все гидроэлектростанции, которые незаконно эксплуатировались армянами на протяжении многих лет и были ими разрушены. На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций. Все они будут восстановлены".

Интересно, что за несколько месяцев до разгрома армянская сторона еще активно строила планы по освоению гидроресурсов захваченных земель. Планировалось, что до конца 2020 года на оккупированных территориях на деньги диаспоры будут построены 7 электростанций - 6 малых ГЭС и одна солнечная станция. Но не сложилось. Отступая, армяне демонтировали или разрушили большую часть электростанций, которые азербайджанской стороне пришлось восстанавливать или отстраивать заново. И теперь вкладывавшие миллионы в заведомо проигрышный проект "независимого Карабаха" денежные сумы из диаспоры задумываются, а не подать ли на Азербайджан в арбитражный суд.

Конечно, это нонсенс - вор собирается подать в суд на жертву грабежа. Но не будем забывать, в каком мире живем. Нет никаких гарантий, что суд не только оправдает воров, но еще и укажет заплатить им или обеспечить их "право собственности". Да, звучит как полный бред, но еще раз повторим - мы живем в мире, где международное право больше не является гарантом, гарантом являются только интересы и лоббинг. Недавнее решение Гаагского суда тому яркое подтверждение.

Одним словом, есть ощущение, что международные инстанции будут делать все возможное, чтобы спасти агрессора, вора и вандала от наказания. Хотя все факты совершенно очевидны, азербайджанской стороне придется приложить большие усилия, чтобы убедить, что черное это черное и никаких оттенков у него нет.