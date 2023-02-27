Азербайджан против Армении

27 февраля 2023 года Азербайджан в соответствии с договором к Энергетической Хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении, сообщает в понедельник Day.Az.

Азербайджанская сторона в представленном Армении арбитражном уведомлении потребовала от этой страны репарации и финансовой компенсации за нарушение суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы в период незаконной оккупации Арменией территорий нашей страны с 1991 по 2020 год.

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