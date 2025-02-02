Идеологический крах в Армении: миф о «геноциде» больше не работает

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network.

Специально для Day.Az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях сломал табу. В своем выступлении в Цюрихе он поставил под сомнение саму основу армянской национальной мифологии - концепцию "геноцида армян", которая десятилетиями была не только инструментом внешней политики Армении, но и цементом её государственной идеологии. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба, вызвав в армянском обществе бурю эмоций - от шока и гнева до осторожной надежды.

Пашинян задал вопросы, которые в Армении долгое время считались кощунственными.

"Как получилось, что в 1939 году повестки "геноцида армян" не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась? Почему так произошло? Мы должны это понять или нет? Мы должны иметь отношение к этим темам или нет? Мы управляем своей идентичностью или нет? Это вопросы, о которых нужно говорить. Это фундаментальные вопросы, которые мы должны понять, чтобы решить эти проблемы. Мы должны понять нашу историю, должны понять нашу идентичность", - эти слова Пашиняна разрушают устоявшийся среди армян нарратив, заставляют взглянуть на выдуманную армянскую историософию по-новому, без парализованных догматов, без слепого следования политическим мифам и фантазиям.

Этот шаг может стать началом серьезного пересмотра всей концепции армянской национальной идентичности. Политическая элита страны десятилетиями культивировала этот нарратив, использовала его для мобилизации общества, оправдания агрессии против соседей и шантажа Запада. Но теперь сам глава армянского государства публично подверг его сомнению. Что это - политический расчёт, попытка разорвать с прошлым или осознанный курс на новую Армению?

Заявление Пашиняна в Цюрихе вызвало широкий резонанс в экспертных и политических кругах Турции. Турецкие политики и аналитики расценили его слова как шаг к осознанию неизбежности нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Экс-депутат парламента Турции и член парламентской делегации Турции в ПА ОБСЕ Джанан Калсын отметила, что Пашинян "извлекает уроки из происходящих геополитических процессов"

"На сегодняшний день Россия, истощённая украинской войной, уже не в состоянии оказывать Еревану военную и экономическую поддержку, как это было раньше, - заявила Калсын. - Москва больше не может тянуть на себе Армению, которая на протяжении последних тридцати лет фактически жила за счёт России. В тяжёлом положении находится и другой сосед Армении - Иран, оказавшийся под мощным давлением западных санкций и фактически находящийся в состоянии военного конфликта с Израилем. Столь же тщетными оказались надежды на неограниченную помощь со стороны армянской диаспоры - экономические потрясения на Западе серьёзно ограничили её финансовые возможности".

По мнению Калсын, национальный интерес Армении заключается в скорейшем выходе из региональной изоляции, нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, разблокировке транспортных коридоров и включении в региональные проекты. Она также подчеркнула, что заявления Пашиняна о "геноциде армян" соответствуют давней позиции Анкары.

"На протяжении многих лет Турция заявляла, что этот вопрос должен изучаться историками, а не использоваться в политических играх, - отметила Калсын. - Сегодня, когда армянский премьер высказывает схожую позицию, это свидетельствует о более трезвом подходе к историческим реалиям".

Калсын подчеркнула, что основное препятствие на пути нормализации отношений устранено - Азербайджан вернул все оккупированные территории.

"Этот фактор сыграл ключевую роль, - заявила она. - Пашинян воочию увидел мощь современных боевых дронов и вооружения, находящегося в арсенале Азербайджана. Он осознал, что дальнейшее сопротивление реальности ведёт Армению в тупик. Единственный выигрышный вариант для Еревана - это сближение с Турцией".

Политолог также отметила, что Анкара не видит препятствий для открытия границ с Арменией и налаживания экономических отношений.

Депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Айрым в интервью азербайджанским СМИ также подчеркнул, что заявление Пашиняна следует рассматривать в контексте регионального сотрудничества.

"Пашинян уже в прошлом году предложил изучить события 1915 года, но почему тогда в 2005 году Ереван отказался от инициативы Эрдогана по созданию комиссии историков? - задался вопросом Айрым. - Турция ещё тогда открыла свои архивы и пригласила армянских исследователей, но они отказались. Сейчас можно к этому вернуться, но это тема для учёных, а не для политиков".

Депутат отметил, что стабилизация на Южном Кавказе требует от Армении реальных шагов, в том числе выполнения обязательств по открытию "Зангезурского коридора" и созданию условий для возвращения изгнанных азербайджанцев.

"После антитеррористической операции Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил оставшимся армянам принять гражданство и жить в составе Азербайджана, но под давлением диаспоры и Запада они уехали, - напомнил Айрым. - Теперь они перебиваются на подачки, а их будущее остаётся неопределённым".

Турецкий депутат выразил надежду, что Пашинян проявит последовательность и продолжит курс на нормализацию отношений, что приведёт к устойчивому миру и стабильности в регионе.

"Армения стоит перед выбором: либо двигаться в будущее, либо окончательно погрузиться в политический и экономический хаос, - заключил Айрым. - Время иллюзий прошло".

... Пашинян - политический шулер, ловко маневрирующий между страхом толпы и холодным расчётом. Он понимает: если не изменить курс, Армения окончательно утонет в хаосе и международной изоляции. На протяжении всей своей карьеры он играл ва-банк, делая ставку то на улицу, то на Запад, то на беспомощные попытки балансировать между интересами внешних игроков. Но теперь перед ним стоит куда более сложная задача - не просто лавировать между кризисами, а вытащить страну из исторической ловушки, в которую она сама себя загнала. Вопрос лишь в том, готово ли к этому само армянское общество?

Яростные крики о "предательстве" уже разрывают воздух в Армении - ну, кто бы сомневался... Радикалы, для которых реваншизм - не просто идеология, а смысл существования, требуют крови. Националисты, привыкшие кормить общество сказками о "великой Армении", готовы растерзать любого, кто попробует сказать правду. Армянская диаспора, десятилетиями паразитировавшая на культе жертвы, не скрывает ненависти: для неё признание реальности - это конец многолетнего бизнеса на боли, конец потока пожертвований, конец лоббистских схем. Но если этот процесс запущен, его уже будет трудно остановить.

И это не просто разовый политический кульбит. Уже в апреле 2024 года Пашинян фактически отказался от официального термина "Хайотц Цегхаспанутюн" ("армянский геноцид"), заменив его на более мягкое "Мец Егерн" ("большая резня"). До него подобное себе позволяли лишь отдельные западные политики, которые старались не портить отношения с Турцией. Но он пошёл дальше - впервые в истории армянский лидер признал, что трагедия 1915 года стала следствием ложных обещаний, которыми армянский народ подогревали извне. Он заявил, что современная Турция не несёт за это ответственности. Это политический взрыв для Еревана.

Но почему именно сейчас? Всё просто: геополитическая реальность больше не даёт Армении роскоши жить в иллюзиях.

Москва больше не хочет быть нянькой для Армении. Кремль, увязший в украинском конфликте, молча наблюдает за агонией своего номинального союзника. Делать ставки на Ереван уже никто не собирается. Иран, зажатый санкциями и полувоенным противостоянием с Израилем, тоже не в состоянии играть роль гаранта. Армянская диаспора, ещё недавно такая могущественная, ослабла: экономические кризисы в США и Европе сжали её финансовые возможности.

В такой ситуации у Армении остаётся только один путь - немедленная нормализация отношений с соседями, в первую очередь с Турцией и Азербайджаном. Без этого страна просто не выживет.

И тут нет места для эмоций. В Анкаре и Баку уже давно заявляли: армянские мифы мешают не кому-то извне, а самой Армении. В течение десятилетий эта страна жила в мире исторических фальсификаций, опираясь на ненависть как на государственный цемент. Но цемент треснул. Турецкие аналитики уже позитивно оценивают изменения в риторике Пашиняна: похоже, что в Ереване, наконец, начинают осознавать реальность. Вопрос в другом - дадут ли ему завершить этот путь? Или Армения, как и прежде, выберет дорогу саморазрушения?

Территориальная целостность Азербайджана - это не вопрос дискуссий, не предмет политических игр, а объективная реальность. Мир может строиться только на её признании, и этот процесс уже начался. Карабахский вопрос, долгие годы служивший для армянской элиты удобным инструментом оправдания своих неудач, окончательно закрыт. История расставила всё по местам: Армения больше не может прятаться за лозунгами о "самоопределении", не может бесконечно выдавать миф за истину. Никол Пашинян, пусть и с неохотой, пусть и с оговорками, но был вынужден произнести очевидное: Карабах - это Азербайджан.

Это признание - не просто дипломатический акт, это крах всей идеологической конструкции, на которой армянская политика держалась десятилетиями. Карабах был для Армении якорем, но не тем, что держит корабль на месте, а тем, что тянет его на дно. Теперь, когда этот якорь сброшен, возникает закономерный вопрос: что дальше?

Армения не просто проиграла войну. Она проиграла время. Потратила десятилетия на иллюзии, на ложные надежды, на абсурдную веру в то, что можно бесконечно жить за счёт мифов, игнорируя реальность. Долгие годы Ереван пытался выстроить свою политику на бесконечных жалобах, на играх в геополитическое "сиротство", надеясь, что за него кто-то решит все проблемы. Внешние покровители, обещания поддержки, "стратегические партнёры" - всё это оказалось миражом. Сегодня у Армении нет ни ресурсов, ни сильных союзников, ни даже чёткого понимания, куда идти дальше.

Но, несмотря на это, у неё есть шанс. И этот шанс предлагает не кто-то другой, а Азербайджан. Баку не просто одержал победу, он формирует новую реальность на Южном Кавказе. И в этой новой реальности Армении предлагают не унижение, а возможность интеграции, участия в региональных процессах, в транспортных и торговых маршрутах, которые могут стать для неё спасением. Разблокировка коммуникаций, включение в экономические проекты, Зангезурский коридор, который армянская пропаганда пыталась демонизировать, на деле может стать единственным выходом из кризиса. Но готова ли Армения к этому?

Готова ли элита, которая долгие годы кормила общество мифами о "великой миссии"? Готово ли само общество, которое привыкло искать врагов везде, кроме собственного политического класса? Армения стоит перед выбором - либо продолжать играть в "обиженную" страну, которая сама загнала себя в тупик, либо сделать шаг вперёд.

Пашинян уже подал сигнал - его заявления в Цюрихе недвусмысленно говорят о том, что Армения больше не может жить в выдуманном мире. Экономическая блокада, дипломатическая изоляция, отсутствие реальных перспектив - всё это давит на Ереван, заставляя принимать решения, которые ещё несколько лет назад казались невозможными. Но шаг в сторону реальности - это не путь, это только начало.

Вопрос остаётся прежним: хватит ли у Армении воли довести процесс до конца? Или страх перед внутренними элитами, перед теми, кто предпочёл бы обрушить страну в хаос, лишь бы не признавать поражение, снова возьмёт верх?

Один шаг не меняет траекторию, но если этот путь не будет пройден до конца, Армения рискует окончательно остаться на обочине истории.

Навсегда, напрочь...