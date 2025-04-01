Американский телеведущий победил рак

Известный американский телеведущий и стендап-комик Дэйв Кулье победил рак меньше чем через полгода после того, как ему поставили соответствующий диагноз.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя артиста.

Врачи диагностировали у Кулье неходжкинскую лимфому третьей стадии - злокачественное поражение лимфатической системы - всего пять месяцев назад. Но, по словам его представителя, сейчас телеведущий здоров.

О том, что артист поправился, в своих социальных сетях написала и его коллега по съемочной площадке Кэндис Кэмерон Буре. На своей странице на платформе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала совместную фотографию с Кулье и его супругой.

"Дэйв вылечился от рака! Поддержите меня в праздновании этой замечательной новости", - рассказала телеведущая.

По словам самого Кулье, обратиться за медицинской помощью его заставило увеличение лимфоузлов, вызванное инфекцией верхних дыхательных путей. Стендап-комик признался, что рак стал для него и его жены настоящим испытанием.

12 марта российские СМИ сообщили, что врачи диагностировали у звезды "Иронии судьбы" Валентины Талызиной рак поджелудочной железы. Сейчас 90-летняя актриса находится на амбулаторном лечении.