Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

Звезда "Гарри Поттера" Гари Олдман рассказал, что не употребляет алкоголь уже 28 лет. О борьбе с зависимостью он откровенно побеседовал с The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 67-летнего Олдмана, свое прекрасное самочувствие он связывает с трезвостью. "Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки", - заявил он. Актер добавил, что все его любимые герои - фильмов, театра, спорта, мюзиклов - были пьяницами и наркоманами. "Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им", - объяснил он причины своего алкоголизма.

Сам артист начал пить, потому что в его окружении это было социальной нормой. Однако однажды привычка вышла из-под контроля. "Моя жизнь, в том числе личная, стала неизмеримо лучше, когда я отказался жить в тумане. Если бы я продолжал в том же духе, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Я мог бы быть мертв либо попасть в психиатрическую больницу", - заключил он.