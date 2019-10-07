https://news.day.az/society/1163591.html Названо место, где построят новый цирк в Баку
Названо место, где построят новый цирк в Баку
Директор Бакинского государственного цирка Вагиф Багирзаде сказал, где будет построено новое здание.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Багирзаде, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что на данный момент уже выбрано место и подробная информация будет оглашена, когда начнется строительство.
По словам директора, здание будет построено в центре столицы.
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