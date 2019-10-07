Директор Бакинского государственного цирка Вагиф Багирзаде сказал, где будет построено новое здание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Багирзаде, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что на данный момент уже выбрано место и подробная информация будет оглашена, когда начнется строительство.

По словам директора, здание будет построено в центре столицы.

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