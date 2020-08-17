https://news.day.az/society/1263088.html Минобразования Азербайджана о том, когда школы смогут функционировать в обычном порядке
Минобразования Азербайджана о том, когда школы смогут функционировать в обычном порядке
"Начало обучения в средних школах в гибридном порядке зависит от соблюдения санитарных норм, правил социального поведения и требования их соблюдения от других".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала завотделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.
Она сказала, что если в менее чем месяц удастся снизить инфицирование до определенного уровня, то школы будут функционировать в обычном порядке: "А иначе нет. Это будет решать Оперативный штаб", - добавила она.
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