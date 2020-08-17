Минобразования Азербайджана о том, когда школы смогут функционировать в обычном порядке

"Начало обучения в средних школах в гибридном порядке зависит от соблюдения санитарных норм, правил социального поведения и требования их соблюдения от других".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала завотделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.

Она сказала, что если в менее чем месяц удастся снизить инфицирование до определенного уровня, то школы будут функционировать в обычном порядке: "А иначе нет. Это будет решать Оперативный штаб", - добавила она.