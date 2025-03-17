Определился победитель "Весеннего турнира"

В Лянкяране прошел "Весенний турнир" среди девочек до 12 лет, организованный АФФА при поддержке УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в турнире, проходившем в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана, приняли участие четыре команды.

Победителем турнира стала команда средней школы села Шилавар. Средняя школа села Дигах и средняя школа села Рво заняли второе и третье места соответственно.

Самым результативным игроком турнира стала ученица средней школы села Шилавар Гюльтан Бабаева, забившая шесть мячей. Лучшим игроком турнира признана ученица средней школы села Рво Назанин Шакирзаде, а лучшим вратарем турнира - ученица средней школы села Дигях Хадиджа Шихджанова.

Команды, занявшие первые три места, были награждены дипломами и медалями, а команда-победитель - кубком. Награды вручили руководитель департамента женского футбола АФФА Амина Гасанова, главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров и главный тренер сборной Азербайджана U-15 (девушки) Гюленбар Гасымова.

Отметим, что основной целью проекта является привлечение новых футболисток в женскую лигу АФФА U-13 и в национальные сборные младших возрастных групп в будущем. Участвующие команды получили спортивную форму и инвентарь от АФФА и УЕФА.