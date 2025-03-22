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Объявлены судьи выездного матча "Карабаха"

Объявлены первые назначения на матчи четвертого круга Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что стали известны судьи игр XXVIII тура. Центральный матч доверен Джавиду Джалилову. Он будет судить матч "Туран Товуз" - "Карабах". Отметим, что матчи тура пройдут 28-30 марта. Премьер-лига XXVIII тур