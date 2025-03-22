Объявлены судьи выездного матча "Карабаха"
Объявлены первые назначения на матчи четвертого круга Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что стали известны судьи игр XXVIII тура.
Центральный матч доверен Джавиду Джалилову. Он будет судить матч "Туран Товуз" - "Карабах".
Отметим, что матчи тура пройдут 28-30 марта.
Премьер-лига
XXVIII тур
28 марта
19:30. "Туран Товуз" - "Карабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Али Алиев
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион города Товуз
29 марта
16:45. "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Рашад Ахмадов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Нефтчи Арена
19:00. "Сумгайыт" - "Сабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Эльчин Масиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
30 марта
16:00 "Кяпаз" - "Сабаил"
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Стадион города Товуз
18:00. "Зиря" - "Шамахы"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Камранбей Рагимов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мамедли Мамедов
Стадион СК "Зиря"
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