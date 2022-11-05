В США заблокируют ряд мест в самолетах

В США решили блокировать ряд мест в самолетах из-за утяжеления пассажиров, передает передает Live and Let's Fly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская авиакомпания United Airlines вынуждена заблокировать ряд мест на борту своих самолетов Boeing 757. Отмечается, что это решение принято с увеличением веса у пассажиров в зимний период, поэтому определенные места будут недоступны в период с 1 ноября по 30 апреля 2023 года.

Кроме того, авиакомпания пойдет на такой шаг не только из-за увеличения веса людей, но и из-за того, что в США не взвешивают ручную кладь. Проблема также обуславливается зимними пальто и другими аксессуарами в холодное время года.