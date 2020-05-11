Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 4 - 7 мая

На минувшей неделе (4 -7 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", составила 28,61 доллара за баррель, что на 8,81 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 31,33 доллара за баррель, минимальная - 24,11 доллара.

По итогам недели, средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 22,82 доллара за баррель, что на 5,96 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 25,10 доллара за баррель, минимальная - 19,32 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 26,45 доллара за баррель, что на 7,2 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 28,93 доллара за баррель, минимальная - 22,57 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.