13 января при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на совещании с вступительной речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

-Сегодня мы поговорим об итогах минувшего года, будет проведен обмен мнениями о предстоящей работе.

Могу сказать, что в целом 2019 год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, обеспечено устойчивое развитие страны. Таким образом, достигнуты большие успехи и в политической, и в экономической, и в социальной сферах. Азербайджан жил в условиях стабильности. Стабильность - основное условие для развития любой страны.

В течение года мы наблюдали нарастание напряженности в различных местах. Кровавые столкновения, войны, массовые акции протеста, полицейское насилие, грубое нарушение прав человека, попрание демократических ценностей - все это наблюдалось, можно сказать, повсюду в мире. Возрастает напряженность в Европе, Азии, Латинской Америке, на постсоветском пространстве, в нашем регионе, на Ближнем Востоке, в мире. Азербайджан же развивается как пространство стабильности. Гарантом стабильности в Азербайджане является азербайджанский народ. Основной гарант стабильности в Азербайджане - воля азербайджанского народа. Поддержка, которую народ оказывает нам, высокая оценка нашей политики еще больше воодушевляют нас, в то же время обеспечивают стабильность в политической и экономической сферах в нашей стране. Когда нарушается стабильность, в странах происходят кризисы, хаотические процессы, это наносит им большой вред. Мы столкнулись с этим в своей истории в начале 1990-х годов. Стабильность в Азербайджане была нарушена, страна была охвачена кризисом, мы понесли большие потери. Но вот уже 26 лет Азербайджан живет в условиях стабильности, за эти годы наша страна прошла очень большой путь развития. Могу сказать, что наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе.

В минувшем году еще более укрепились наши международные позиции. В Азербайджане было проведено несколько авторитетных международных мероприятий, которые отражают и укрепляют позицию нашей страны в мире. Азербайджан известен как надежный партнер на мировой арене, и наша международная мощь с каждым днем растет. В течение года нашу страну посетили более 40 глав государств и правительств, как в двустороннем формате, так и для участия в международных мероприятиях. В то же время у меня были многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних государств, и эти встречи очень важны, потому что налаживание отношений с соседями, считаю, должно быть приоритетом для любой страны. У Азербайджана очень прочные связи в соседями, сформировавшиеся на основе взаимных интересов. В прошлом году эти связи еще более укрепились. В то же время прошлогодний визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан отражает связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Данный визит внес большой вклад в эти связи. Как вам известно, в настоящее время мы вместе с Европейским Союзом работаем над новым соглашением, и надеюсь, что эта работа даст результат.

В нашей стране состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, и Азербайджан принял председательство в этой организации. В нашей стране также был проведен Саммит Движения неприсоединения. В рамках Саммита Азербайджан единогласным решением 120 стран-членов принял председательство в этом втором по величине после ООН международном институте. Хочу особо отметить этот факт, так как некоторые страны, входящие в Движение неприсоединения, если так можно сказать, не ладят друг с другом, между ними происходят конфликты, разногласия. Несмотря на это, все страны поддержали кандидатуру Азербайджана. Это еще раз показывает высокий уровень уважения и доверия к нам на международной арене.

В нашей стране состоялся II Саммит религиозных лидеров мира. В Азербайджан прибыли религиозные лидеры 70 стран, они ознакомились с нашими реалиями и дали высокую оценку работе, проделанной в нашей стране в межрелигиозной, межкультурной сфере.

В Азербайджане была проведена сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это тоже очень авторитетное мероприятие в мировом масштабе. В рамках сессии Дворец шекинских ханов, центральная часть Шеки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считаю, что это очень важное событие, так как до сегодняшнего дня в этот авторитетный список были включены Гобустан и Ичеришехер, Дворец Ширваншахов. Считаю, что включение в данный список Дворца шекинских ханов - это справедливое решение и наш очередной большой успех.

Хотел бы обратить внимание еще на одно международное мероприятие - проведенный в прошлом году в Вашингтоне Международный конгресс астронавтики. Это - самое престижное мероприятие в области астронавтики. В рамках конгресса было принято решение о проведении в 2022 году Международного конгресса астронавтики в Азербайджане. Это тоже очень важное событие - как проведение конгресса, так и то, что наряду с Баку в этом соперничестве участвовали еще три больших города - Рио-де-Жанейро, Сингапур и Дели. Азербайджан победил в этом трудном соревновании. То есть, это - большое внимание, уделяемое проводимой нами работе, и очередное доверие, оказанное Азербайджану в целом. Должен также отметить, что почти 50 лет назад - в 1973 году в Советском Союзе всего один раз был проведен Международный конгресс астронавтики, причем в Баку. В то время благодаря усилиям Гейдара Алиева именно Баку был избран на советском пространстве для проведения данного конгресса. Спустя почти 50 лет этот конгресс в очередной раз будет проведен в Баку, в столице уже независимого Азербайджана - городе Баку.

В международной плоскости произошло много важных событий. Я просто уделяю внимание основным вопросам. Уже отмеченные факты наглядно подтверждают, что наши международные позиции достаточно прочны, и в минувшем году они еще более упрочились.

Укрепился и наш военный потенциал. В минувшем году было приобретено и произведено в Азербайджане большое количество оружия, боеприпасов, военной техники. Неслучайно Азербайджанская армия по своему военному потенциалу, материально-техническому оснащению и боеспособности занимает 52-е место в мире. Достигнутые в минувшем году результаты, в том числе строительство, ремонт военных городков, решение вопросов оснащения новой современной техникой еще более увеличили нашу военную мощь.

В прошлом году очень позитивные результаты были достигнуты в экономической сфере. Они свидетельствуют о том, что мы проводим продуманную политику. Считаю, что в 2019 году Азербайджан успешно выполнил все задачи, стоявшие в экономической сфере. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться в том, что 2019 год был успешным для нашей страны с точки зрения экономического развития. Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 самых реформаторских стран. Это - большое достижение, свидетельствующее о том, что проводимые в нашей стране коренные реформы с одобрением воспринимаются и ведущими международными структурами. Могу сказать, что в целом 2019 год стал годом глубоких реформ - как в политической, экономической, социальной сферах, так и в области кадровых и структурных преобразований. Эти реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным, в том числе экономический рост будет измеряться более высокими цифрами.

Считаю, что результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, удовлетворительные. Таким образом, валовой внутренний продукт вырос на 2,2 процента. Это - хороший результат, особенно если учесть, что в ненефтяном секторе данный рост составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, при этом в ненефтяном секторе промышленное производство выросло на 14 процентов. Это - проявление работы, проделанной в последние годы в области промышленности. Промышленное производство в Азербайджане выросло как за счет государственных средств, так и в результате деятельности частного сектора. Уверен, что этот рост и в дальнейшем будет устойчивым.

Сельское хозяйство выросло примерно на 7 процентов. Особенно высоким этот рост был в растениеводстве - более чем на 10 процентов. Это тоже результат проделанной работы. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. Считаю, что это является одним из основных вопросов для любой страны. Наш ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов. Это тоже очень хороший результат. Этот рост обусловили внимание, оказываемое в последние годы деятельности частного сектора, предоставление льготных кредитов, проводимые реформы, связанные с субсидиями, и другие меры.

Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки - 51 миллиарда долларов. Должен отметить, что по валютным резервам на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составляет 6 миллиардов долларов, что является прекрасным результатом. Могу сказать, что во внешнеторговом обороте абсолютного большинства стран мира наблюдается отрицательное сальдо, у нас же оно положительное. Это, безусловно, послужит как сохранению курса маната на стабильном уровне, так и стабильности макроэкономического положения в целом. Таким образом, достигнутые в экономической сфере результаты и цифры еще раз подтверждают, что наша политика является продуманной и рассчитанной на результат.

В результате реформ, проведенных в налоговых и таможенных органах, в казну сверх плана поступили средства на сумму 1 миллиард манатов. Это, в свою очередь, позволило нам представить населению очень широкий социальный пакет, и мы сделали это. Считаю, что и в истории современного Азербайджана, и на пространстве СНГ до сих пор не было реализовано столь крупного социального пакета. Это не первая наша инициатива в данной сфере. Мы хорошо помним, что при возвращении оставшихся с советских времен и в некотором роде замороженных вкладов мы также вернули эти вклады на основе самого приемлемого для граждан принципа, с самым приемлемым коэффициентом, став первыми в СНГ и в этой области. Реализованный в прошлом году социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек, улучшилось материальное положение граждан. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия - на 70 процентов, некоторые пособия - на 50 процентов, некоторые - в 2 раза. Словом, мы направили полученные в результате проведенных в прошлом году реформ дополнительные доходы в первую очередь именно в социальную сферу. Я заявил об этом в начале прошлого года, сказал, что все накопленные дополнительные средства будут направлены в социальную сферу, что мы и сделали. Как всегда, мы держим данное слово. Происходящие в социальной сфере позитивные процессы и улучшение благосостояния граждан остаются для нас приоритетным вопросом.

Конечно, в результате успешной экономической политики была проделана большая работа, связанная с социальной инфраструктурой, построены и отремонтированы 60 медицинских учреждений, 84 школы. 50 школ являются модульными. Они построены в небольших и отдаленных селах. Это говорит о том, что процессы, происходящие повсюду в нашей стране, исходят из потенциала общего развития.

Были реализованы инфраструктурные проекты. В области электроэнергетики сдана в эксплуатацию электростанция "Шимал-2". Производственная мощность данной станции составляет 400 мегаватт. Параллельно в результате ремонтно-восстановительных работ, проведенных на Мингячевирской теплоэлектростанции и других действующих станциях, мы восстановили примерно 400 мегаватт потерянных генерационных мощностей. Таким образом, в минувшем году мы получили дополнительно 800 мегаватт генерационных мощностей. Конечно, это полностью обеспечивает наши потребности, в то же время у нас появились большие экспортные возможности. В настоящее время у нас есть 1000 мегаватт генерационных мощностей сверх наших потребностей. Если учесть меры, принятые в области обновления электрического хозяйства, то можно сказать, что в этом направлении проделана очень серьезная работа.

Газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Пробуренные 345 субартезианских скважин улучшат водоснабжение сотен сел. Должен также сообщить, что в этом году будет пробурено более 400 субартезианских скважин. В список уже внесены названия сел всех районов, и мы сделаем это в течение года в рамках инвестиционной программы.

Что касается дорожного строительства, то в этом году будут реализованы крупные проекты, связанные с магистральными, междугородними, проселочными и внутрипоселковыми дорогами. Предусмотрено строительство новой дороги Баку-Сумгайыт-граница России, дорог Гянджа-граница Грузии и Астара-граница Ирана. В прошлом году было проложено 1300 километров дорог. Мы планировали примерно тысячу километров, но в течение года за счет дополнительных доходов из резервного фонда Президента и государственного бюджета проложили дороги протяженностью 1300 километров.

Инфраструктурные проекты реализуются в рамках принятой в начале прошлого года четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов. Это - пятилетняя программа. Предыдущие три программы были успешно выполнены. Уверен, что в реализации четвертой программы также не будет никаких проблем. Таким образом, считаю, что после завершения программы все наши инфраструктурные проекты, в том числе проекты, связанные с социальной инфраструктурой, найдут свое решение.

В начале прошлого года в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском районах произошло сильное землетрясение. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако пострадали тысячи домов. Посетив регион сразу после землетрясения, я обещал гражданам, что до наступления зимы все дома будут заново отстроены, отремонтированы, восстановлены. Как всегда, мы сдержали слово, все основные последствия землетрясения уже ликвидированы, были построены, отремонтированы, восстановлены тысячи домов. Это еще раз говорит о том, что решение проблем граждан находится в центре внимания.

Я и раньше говорил, хочу сказать еще раз: в Азербайджане должна быть проведена большая просветительская работа, связанная со страхованием собственности. Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы. Учитывая то, что в Азербайджане имеются большие пробелы в этой области, государство взяло на себя всю финансовую нагрузку. Конечно, это требовало крупных средств, однако, еще раз говорю, удобство граждан, их благосостояние, нормальные условия жизни являются для нас основным вопросом. Но считаю, что в этом году и в последующие годы необходимо предпринять очень серьезные шаги, связанные со страхованием имущества, в том числе просвещением. Следует проводить различные мероприятия, связанные с данным вопросом, подробно информировать граждан о предстоящих шагах. Поручаю правительству уделить внимание данному вопросу. Это также окажет позитивное влияние на развитие страхового сектора нашей страны.

В прошлом году был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP. Считаю это историческим достижением, так как TANAP является основной частью Южного газового коридора. Именно после подписанного в 2012 году соглашения по TANAP была санкционирована разработка газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2". Если бы не был подписан TANAP, не началась бы разработка "Шахдениз-2", и сегодня нам не удалось бы получить этот дополнительный объем газа. Это могло создать большие проблемы. Поэтому и подписание соглашения по TANAP, и досрочная сдача в эксплуатацию данного газопровода, и значительная экономия предусмотренных средств действительно являются нашим большим историческим достижением. Успешно реализуется и оставшийся четвертый проект Южного газового коридора. Уровень исполнения проекта ТАР превысил 90 процентов. Уверен, что в этом году мы отметим и сдачу в эксплуатацию в намеченное время ТАР.

Хочу довести до внимания еще один вопрос. Он заключается в том, что вся проделанная работа, в том числе наши позиции на международной арене, налаживание дружественных отношений со многими странами, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие - все это придало мощный импульс развитию туризма. Я неоднократно говорил, что развитие туризма не ограничивается лишь историческими памятниками или же какими-то вопросами, привлекающими внимание, интерес. В сегодняшнем мире нет региона, где бы не было проблем, причем очень серьезных. Как я уже отметил, войны, противостояния, перевороты, массовые протесты, полицейское насилие, попрание прав человека - конечно, в странах, где все это есть, приток туристов переживает спад.

Существующая в Азербайджане стабильность, укрепление наших международных позиций, проведенные в нашей стране международные мероприятия служат развитию туризма. В минувшем году поток туристов достиг рекордной отметки - нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей. По предоставленной мне информации, только посредством банковских карт иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 1 миллиард 260 миллионов манатов. В целом же мы должны учитывать, что туристы приезжают в основном из соседних стран, и там, как и у нас, пока преобладают наличные расчеты. Общий подсчет показывает, что иностранные туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Я говорю в манатах, но на самом деле это - валюта. Эта валюта в то же время является своего рода видом экспорта. Это играет очень большую роль и в стабильности нашего макроэкономического положения. Конечно, основную валюту мы зарабатываем от продажи нефти и газа. Хотя рост экспорта в ненефтяном секторе на 14 процентов обеспечивает сегодня поступление валюты и из данного сектора. Развитие туризма и впредь будет находиться в центре внимания.

Таким образом, можно часами говорить об успехах, достигнутых в 2019 году. Я просто довел до граждан Азербайджана вопросы, которые считаю основными. Еще раз хочу сказать: в 2020 году мы будем идти по этому пути успехов. Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны.

А теперь перейдем к обсуждениям. В прошлом году мы приняли самый крупный по объему государственный бюджет в истории Азербайджана. Сводный бюджет близок к 30 миллиардам манатов, примерно 17,6 миллиарда долларов. Конечно, необходим более строгий контроль за бюджетными расходами.