Армяне выдают видео драки в Баку за межнациональный конфликт

Прошло около полугода с момента капитуляции Армении, потерпевшей поражение во Второй карабахской войны. Однако армяне не хотят браться за ум и продолжают заниматься публикацией фейков с целью разжечь межнациональный конфликт в Азербайджане.

Так, армянские Telegram-каналы решили представить в совершенно ином ключе видео с избиением пользователя социальной сети Фуада Расулзаде, который своей публикацией оскорбил шехида Худаяра Юсифзаде. Многострадальные соседи выдают кадры драки в Баку за видео, на котором азербайджанцы якобы избивают талыша за то, что тот в общественном месте разговаривал на талышском языке.

Армянские лжецы могут сколько угодно устраивать такого рода провокации в соцсетях для подрыва единства азербайджанского народа, под которым подразумеваются все граждане страны, независимо от национальности и вероисповедания. Однако, несмотря на все потуги соседей-лузеров, единство Азербайджана непоколебимо. В отличие от мононациональной Армении, Азербайджан является многонациональным государством, где бок о бок живут представители нескольких десятков народов. Именно благодаря этому единству всего за 44 дня Армения позорно проиграла войну, запомнившись лишь сотнями дезертиров, бросивших свои боевые позиции. Все граждане Азербайджана, сплотившись в единый кулак, сломали хребет армянскому фашизму. Вот и беснуются горе-соседи.