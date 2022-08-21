https://news.day.az/politics/1488743.html Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Сербией - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Сербией - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Сербией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
"Сегодня исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Сербии по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-сербского сотрудничества", - говорится в публикации.
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