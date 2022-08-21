Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Сербией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Сербии по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-сербского сотрудничества", - говорится в публикации.