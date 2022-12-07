В Карабах переброшены еще 13 иранских диверсантов

Еще не завершено расследование в связи с прибытием в Карабах 14 граждан Ирана, как поступила информация о еще одной группе иранцев, перебравшейся на территорию временной дислокации российских миротворцев. Стало известно, что в Карабах из ИРИ "пожаловала" группа из 13 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 30 ноября - всего через шесть дней после прибытия первой группы (24 ноября на автомобиле Mercedes-Benz, госномер 34-QA-444) - в Карабах прибыла вторая.

Ниже представлены имена членов новой банды, прибывших в Карабах, и фото их паспортов:

1. Гоодарзи Наджмеддин Абедин

2. Гоодарзи Бахман Забихоллах

3. Гоодарзи Мохсен Реза

4. Банаеи Мостафа Мохаммад

5. Фадаеипорданжани Афрасаиб Махмуд

6. Ваезнеджади Фаршад Долатали

7. Морадазар Мохсен Зарбали

8. Шафахат Аминджан Рамезан Эзнолах

9. Бовеириан Гафур Бемуниага

10. Вае Задех Фариборз Мадад

11. Фатахи Шакиб Маджид Алибаба

12. Хакимзаде Ганбар Аллахмора

13. Абдоллахи Голамреза Али.

Таким образом, перемещение различных отрядов из Ирана на территорию Азербайджана уже приобретает массовый характер. Всего в течение шести дней - с 24-го по 30 ноября - мимо поста российских миротворцев на территорию Карабаха двумя группами прибыли 27 граждан Ирана. Нет никаких сомнений в том, что эти две группы связаны друг с другом и выполняют одну и ту же миссию. Потому что они оба были доставлены одним и тем же транспортом - микроавтобусом с госномером 34-QA-444. Также известно, что за рулем находился гражданин Армении Юра Багдасарян.