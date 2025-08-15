Девушка звезды «Голодных игр» спровоцировала слухи о помолвке

Поклонники актера Лиама Хемсворта, известного по роли в серии фильмов "Голодные игры", заподозрили, что артист и его возлюбленная Габриэлла Брукс помолвлены. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя модель спровоцировала подобные слухи, попав в объективы фотокамер с бриллиантовым кольцом на пальце. Снимки были сделаны во время празднования дня рождения Криса Хемсворта, брата Лиама. Издание обратило внимание на то, что кольцо напоминает помолвочное.

Возможный брак с Брукс будет для Хемсворта вторым, до этого он был женат на певице Майли Сайрус. Пара неоднократно сходилась и расходилась, окончательно расставшись в 2019 году. Развод вышел скандальным, а певица до сих пор иногда посвящает бывшему песни.