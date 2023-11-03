На популярном у туристов курорте введён чрезвычайный режим, причем сразу по двум взаимоисключающим причинам. От одной - и это чрезвычайная засуха - райский остров Бали страдает сейчас, а другая - и это угроза наводнений, как только начнётся сезон муссонов - обещана "на ближайшую перспективу", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пишет издание Bali Sun, сейчас на Бали объявлено чрезвычайное положение из-за засухи. В 35 районах острова уже 121 день не было дождя. Последствия не заставили себя ждать - фиксируются лесные пожары и пожары на свалках. Однако в перспективе остров ждёт противоположное стихийное бедствие - секретарь провинции Бали Дева Маде Индра направил циркулярное письмо народу Бали через регентов и мэров острова, призвав начать подготовку к еще более экстремальным погодным явлениям, к ливням и наводнениям, когда в конце месяца наступает сезон дождей. Отметим, что отдельные советы по поводу ситуации в этом письме даны и туристам.

Ориентировочно первые дожди пойдут по сезонному графику - и начнутся к концу месяца. А пик сезона дождей, по прогнозам, наступит не раньше середины января. Г-н Индра призывает общественность принять превентивные меры уже сейчас, чтобы помочь предотвратить наводнения в деревнях, поселках и городах по всему Бали. "Мы призываем не выбрасывать мусор в водные пути, желоба, канавы, реки и озера и приложить усилия по очистке водных путей, чтобы не произошло наводнений в сезон дождей". Также по его словам необходимо бдительность в отношении рисков оползней и начать проверять состояние больших деревьев и деревьев, расположенных рядом со зданиями, чтобы оценить, нужно ли их обрезать до начала дождей.

Он напомнил, что в прошлом году наводнение стало огромной проблемой для жителей и туристов по всему Бали, в том числе на таких курортах, как Семиньяк. Туристов г-н Индра отдельно призвал всегда обращать внимание на системы раннего оповещения и предупреждения о прогнозах погоды Центра метеорологии, климатологии и геофизики в Денпасаре.

Также туристам напомнили, что туристическая страховка - одна из наиболее важных мер безопасности, которую необходимо иметь при организации отпуска на Бали в сезон дождей. Туристы должны внимательно прочитать все условия и обратить пристальное внимание на разделы, посвященные стихийным бедствиям: они должны включать страхование для туристов, которые понесли материальный или финансовый ущерб в результате наводнений, оползней, ураганов и стихийных бедствий.

"На практическом уровне туристы, планирующие поездку на Бали в сезон дождей, должны взять с собой водонепроницаемую одежду и продумать маршруты и развлечения на случай дождливой погоды. В сезон муссонов один, а иногда и два раза в день идет дождь по 20-60 минут, а затем облака снова проясняются. Иногда, особенно в пик сезона, целый день идет дождь", - добавили эксперты издания.