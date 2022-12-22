Студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре

В Краснодаре студент открыл стрельбу в общежитии. Инцидент произошел на Восточно-Кругликовской улице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает региональное управление МВД, первокурсник распивал спиртные напитки. После замечания коменданта 20-летний парень схватил нож и пистолет, а затем открыл стрельбу в коридоре.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время студент задержан. С ним проводятся следственные мероприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". При этом отмечается, что молодой человек уже отбывал срок в местах лишения свободы за кражу и освободился полтора года назад.