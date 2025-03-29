Путин тестирует Трампа?

Предложение о снятии санкций на российский сельскохозяйственный экспорт является тестом президента России Владимира Путина для своего американского коллеги Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Путин хочет проверить, насколько далеко готов зайти президент США Трамп в давлении на Европу для снятия санкций.

По словам собеседника агентства, подключение одного из российских банков к системе SWIFT "может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом".