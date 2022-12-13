В Шамкире пропала молодая женщина

В Шамкире разыскивают пропавшую без вести женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, жительница Шамкирского района Айгюль Гусейнова (1991 г.р.) утром 23 сентября вышла из дома и не вернулась.

Характеристики А.Гусейновой следующие: рост 160 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы. Когда она вышла из дома, на ней была черная блузка и синие джинсы.

Всех, кто узнал по фото пропавшую или располагает информацией о ней, просят сообщить в Call-центр МВД "102", а также по телефонам 022-305-28-02 и 050-341-05-58.